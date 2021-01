Trojaczki z Kolina? Już nie! Fabrykę przejęła Toyota!

W 2002 roku Toyota wraz z PSA powołała do życia spółkę joint venture, która odpowiadała za budowę i obsługę fabryki oraz produkcję małych samochodów miejskich - Toyoty Aygo, Citroena C1 i Peugeota 107. Gdy po zaprezentowaniu drugiej generacji modeli jasne stało się to, ż drogi Francuzów i Japończyków prędzej lub później rozejdą się, Toyota podjęła działania mające na celu wykupienie 100 proc. udziałów w zakładzie. I tak też się stało. Oficjalnie 1 stycznia 2021 roku powstała firma Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

Fabryka w Kolinie: jeszcze przez chwilę trojaczki, a później... hybrydy!

Na razie fabryka utrzyma produkcję małych samochodów dla obu koncernów. Na tym jednak ambitne plany Japończyków nie kończą się. Bo Toyota zainwestowała ponad 4 miliardy czeskich koron w modernizację i zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu. Co to oznacza? Inwestycja umożliwiła wprowadzenie do montowni technologii TNGA (Toyota New Global Architecture). A to już tylko o krok od uruchomienia w niej produkcji nowego Yarisa w wersji hybrid - ma to nastąpić w drugiej połowie 2021 roku.





Fabryka w Kolinie jest ważną firmą dla regionu. Zatrudnia 3500 pracowników, przez co jest największym pracodawcą w okolicy. Zakład nie wyczerpuje jednak działalności Toyoty w Czechach. Marka ma swoje przedstawicielstwo Toyota Central Europe Czech w Pradze oraz Centrum Logistyki i Dystrybucji Części Zamiennych w Krupce.

Źródło: Materiały prasowe Toyota