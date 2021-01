Samochody elektryczne w Polsce: 65% kierowców chce je kupić!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zleciło w listopadzie 2020 roku badania dotyczące świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Ich wynik? Szczególnie zaskakują odpowiedzi udzielane na pytania dotyczące samochodów ekologicznych. Bo okazuje się, że aż 65% respondentów powiedziało, że mogłoby zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego). A wszystko na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach.

Samochody elektryczne w Polsce: nadal jest pole do popisu!

Wysoki poziom świadomości ekologicznej może cieszyć. Niestety to nie oznacza, że krzewiciele idei samochodów elektrycznych mogą spocząć na laurach. Cały czas jest sporo do zrobienia. Szczególnie że z badania jasno wynika iż grupą najbardziej świadomą w tym temacie są osoby z wyższym wykształceniem. Udzieliły aż 72% wskazań pozytywnych. Rząd musi się teraz zatem zastanowić jak dotrzeć do pozostałych grup społecznych.





Program ekologiczny czyste powietrze: nie tylko o nim słyszeli Polacy!

88% respondentów słyszało o programie rządowym „Czyste Powietrze”. Pod względem sytuacji zawodowej najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92%). O dotacji z programu „Mój Prąd” słyszało 86% badanych. Program „Stop smog” zna ponad trzy czwarte z ogółu badanych (77%). 25%, słyszących o jakimkolwiek z ww. programów, skorzystało z niego.

Źródło: Materiały prasowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska