Od kiedy hybrydy w Polsce są oficjalnie dostępne?

Absolutna premiera miała miejsce w roku 2004. To wtedy do nadwiślańskich salonów sprzedaży Toyoty wjechał Prius drugiej generacji. Początkowo samochód pełnił raczej rolę motoryzacyjnej ciekawostki. W końcu w ciągu pierwszego roku zbyt wyniósł zaledwie... 48 sztuk. Dziś tak niskie zainteresowanie jest już wyłącznie śpiewem przeszłości. Szesnaście lat później Toyota dostarcza klientom 85 hybryd dziennie, a odpowiedź na pytanie "Ile jest hybryd w Polsce?" brzmi: ponad 100 tysięcy sztuk!

Samochody hybrydowe: miłość nie przyszła od razu!

Samochody hybrydowe wcale nie miały otwartej drogi do sukcesu. A na przeszkodzie stały im nie tylko konserwatywne przekonania kierowców nad Wisłą, ale i polityka rządu. Dopłaty do hybrydy w Polsce nigdy nie stały się faktem. Za co zatem kierowcy je cenią? Za bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji. I wartości te zdecydowanie rosną w oczach kupujących, a widać to po dynamice wzrostu sprzedaży. Pierwszych 50 000 hybryd Toyoty w Polsce zostało zbytych na przestrzeni 15 lat. Drugie 50 000 aut Toyota sprzedała w niecałe 2 lata.





Hybrydy w Polsce: Toyota sprzedała już 100 tys. aut!

Najpopularniejsze hybrydy w Polsce?

Toyota C-HR zanotowała największą liczbę egzemplarzy z napędem hybrydowym, sprzedanych od początku obecności na polskim rynku, tj. od 2016 roku (20 886 egz.). Na drugim miejscu znajduje się Corolla Hybrid (20 060 egz.), a na kolejnych RAV4 Hybrid (19 716 egz.), Auris Hybrid (18 552 egz.), Yaris Hybrid (14 889 egz.), Camry (4 681 egz.) i Prius (1 628 egz.). Stutysięczna hybryda to Corolla TS Kombi w wersji GR Sport. Pod maską samochodu pracuje 184-konny napęd hybrydowy z silnikiem 2.0., który rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,1 s. Pomimo dużej dynamiki samochód jest oszczędny i niskoemisyjny – zużywa od 4,7 l/100 km paliwa wg WLTP i emituje od 106 g/km CO2.

Hybrydy na świecie: Toyota spalinowo-elektrycznym pionierem

Toyota jest największym producentem samochodów hybrydowych i pionierem tej technologii. Pierwszym seryjnym samochodem hybrydowym na rynku był model Prius, który zadebiutował w 1997 roku. Do dziś na całym świecie marka sprzedała ponad 15 milionów tych aut, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 120 milionów ton CO2.

