Ładowanie samochodu elektrycznego będzie tańsze?

Ładowanie samochodów elektrycznych w stacjach zlokalizowanych na terenie kraju nie jest obecnie tanie w Polsce. Każda kWh pobrana z punktu działającego z mocą 50 kW oznacza wydatek na poziomie 2,19 zł. To oznacza, że za stuprocentowe naładowanie baterii bazowego Leafa II należy zapłacić przeszło 80 zł. Czy te ceny mogą się zmienić? Wszystko na to wskazuje. A krokiem w dobrą stronę jest tzw. e-taryfa wprowadzona rozporządzeniem. To zostało opublikowane 20 listopada 2020 roku, a wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego na stacji? Teraz może być tańsze!

E-taryfa reguluje opłaty pomiędzy operatorami sieci energetycznych a operatorami stacji ładowania aut elektrycznych. w fazie inwestowania w stacje ładowania, gdy popyt na usługi jest jeszcze mały, opłaty za dostęp do sieci energetycznej będą obniżone. Opłaty te – uzależnione od mocy umownej - są ponoszone rzecz operatorów energetycznych przez operatorów stacji ładowania aut bez względu na to, czy stacje są użytkowane przez kierowców czy też nie. Zgodnie z e-taryfą obniżone opłaty stałe obowiązywać mają do momentu, kiedy wykorzystanie mocy nie przekracza 10%. Przekroczenie tego progu powodować będzie powrót opłat do normalnego poziomu. - powiedział Rafał Czyżewski - Prezesa GreenWay Polska.





E-taryfa działa w sposób dwojaki

E-taryfa wprowadza jednocześnie zwiększone opłaty zmienne dla firm energetycznych uzależnione od ilości pobieranej energii z sieci. Mechanizm ten ma na celu zrekompensowanie utraconych przychodów tym firmom w momencie, gdy popyt na usługi ładowania wzrośnie. Wdrożone rozwiązanie powoduje, że rozwój sieci ładowania dla potrzeb elektromobilności nie obciąży odbiorców energii elektrycznej. Mechanizm ten pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych oraz na zwiększenie mocy stacji ładowania. - dodaje Rafał Czyżewski - Prezesa GreenWay Polska.

Źródło: Materiały prasowe GreenWay Polska