Nowy samochód to ponad 2,5 roku pracy przeciętnego Polaka!

Podstawą do stworzenia raportu dla specjalistów firmy Rankomat stały się dane opublikowane przez instytut Samar. Te pokazują, że we wrześniu 2020 roku średnia cena sprzedaży nowego samochodu osobowego była wyższa niż w styczniu br. o 8 tysięcy złotych i wyniosła 123 555 złotych. Średnia pensja netto w naszym kraju wzrosła w tym okresie (styczeń 2020 vs wrzesień 2020) zaledwie o 63 zł. Przy przeciętnym średnim wynagrodzeniu netto 3875,97 zł (wg GUS), na samochód z salonu trzeba było pracować aż dwa lata i osiem miesięcy (32 miesiące).





Sprzedaż nowych samochodów a COVID

Największy wzrost cen nowych samochodów zbiegł się w czasie z momentem niepewności gospodarczej, związanej z pandemią koronawirusa. W okresie marzec-maj 2020 r. odnotowano m.in. znaczny spadek w sprzedaży nowych pojazdów (-53,6%), a także w liczbie aut sprowadzonych z zagranicy (-46%), w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Jednak COVID-19 nie jest wyłączną przyczyną wzrostu średnich cen nowych samochodów osobowych. Zdaniem specjalistów Samar średnia cena sprzedaży nowych samochodów osobowych wzrosła głównie z powodu zwiększania restrykcji dotyczących emisji CO2.

Droższe samochody to... droższe ubezpieczenia?

Nabywcy aut osobowych prosto z salonu nie muszą obawiać się wysokich cen ubezpieczenia auta. Niezmiennie od kilku lat towarzystwa oferują im OC w bardzo atrakcyjnej cenie. Z kalkulacji użytkowników naszej porównywarki wynika, że w okresie od stycznia do września 2020 r. średnie ceny polis OC dla właścicieli najnowszych pojazdów (rok produkcji 2020 oraz 2019) obniżyły się o 5% - mówi Tomasz Kroplewski kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Wyższa cena sprzedaży nowego samochodu może jednak wiązać się ze wzrostem kosztów ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczyciele podczas wyceny składki AC biorą pod uwagę m.in. wartość auta (sumę ubezpieczenia) i koszt jego ewentualnej naprawy. Im droższy będzie pojazd, jego części zamienne czy skomplikowany proces likwidacji szkody, tym większe prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel przedstawi nam wygórowaną cenowo ofertę.

Źródło: Materiały prasowe Rankomat