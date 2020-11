Rynek motoryzacyjny: koronawirus zmienił branżę?

Chiński rynek, który doświadczył skutków pandemii jako pierwszy, już w czerwcu 2020 był w fazie odbicia, podczas gdy amerykański nadal notuje duże spadki. Dane z sierpnia 2020 r. pokazują spadek sprzedaży aut w USA rok do roku na poziomie 16%, a eksperci szacują, że wynik 12 miesięcy 2020 będzie oznaczał spadek o 18%.

Najbardziej dotkniętym pandemią rynkiem jest niewątpliwie Europa, gdzie produkcja nowych aut została wstrzymana we wszystkich krajach na 6 do 7 tygodni, a ponownie otwarte zakłady nie są w stanie osiągnąć zdolności produkcyjnej sprzed epidemii ze względu na ograniczony popyt ze strony klientów i wewnętrzne normy bezpieczeństwa, chroniące pracowników przed zakażeniem.





„O ile szacunki ekspertów co do skali spadku sprzedaży aut na świecie i w Europie różnią się o kilka punktów procentowych, o tyle panuje pełna zgoda co do faktu, że powrót do poziomu sprzedaży nowych aut sprzed pandemii potrwa co najmniej 2 lata. Powrót w tym wypadku nie oznacza automatycznego przywrócenia parametrów z przeszłości. Wiele czynników wskazuje na to, że nowe technologie i alternatywne napędy staną się motorem wzrostu, dodatkowo stymulowanym przez rządy poszczególnych państw i Unię Europejską” – zwraca uwagę Adam Męciński, CEO MMC Car Poland, dystrybutora marki Mitsubishi w Polsce.

Sprzedaż nowych aut w Europie w pierwszych dwóch kwartałach 2020 spadła o 46% (USA 40%). Zakładając powolne odbicie, eksperci szacują, że wynik na koniec roku będzie mniej dramatyczny - estymacje mówią dziś o poziomie spadku od 21% do 24%, choć negatywny wpływ na tę prognozę ma kolejny lock-down wprowadzany w wielu krajach.

Jakie wyzwania czekały na producentów?

W tej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji producenci muszą reagować szybko i szukać niestandardowych rozwiązań, które pozwolą utrzymać i rozwijać biznes.

“Powrót do normalności nie będzie łatwy, gdyż oprócz ponownego uruchomienia funkcjonowania produkcji i sprzedaży przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa pracownikom, niezbędny jest powrót popytu na nowe auta ze strony klientów. Zainteresowanie zakupem samochodów powoli wraca; wiemy z badań, że z powodu epidemii o własnym aucie myślą dziś także ci, którzy do niedawna bez problemu korzystali z komunikacji publicznej. Ale musimy pamiętać, że niepewność znajduje odbicie także w preferencjach konsumentów, którzy poszukują aut solidnych, ale tańszych.” - przypomina Adam Męciński, CEO MMC Car Poland.

Rynek aut używanych przeżywa dziś swój boom na całym świecie. Poziom importu aut używanych już w lipcu wrócił niemal do poziomu sprzed pandemii: w lipcu 2020 w Polsce zarejestrowano ponad 80 tysięcy używanych aut sprowadzonych z zagranicy (spadek o 8,5 % w stosunku do lipca 2019).