Sukces sprzedaży Mitsubishi: wrześniowy wzrost o 32 proc.!

We wrześniu 2020 roku Polacy kupili aż o 32 proc. więcej samochodów marki Mitsubishi niż rok wcześniej. Najchętniej kupowanym modelem był ASX. druga lokata przypadła Outlanderowi, a trzecie miejsce zajął Eclipse Cross. Najbardziej spektakularny skok zainteresowania? Ten dotyczy ostatniego z aut. Wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego w przypadku Eclipse sięgnął 127 proc.! Space Star zdobył o 44 proc. klientów więcej, podczas gdy Outlander zwiększył zbyt o 14 proc.

Cieszy nas szczególnie duży wzrost zainteresowania hybrydą ładowaną z gniazdka - modelem Mitsubishi Outlander PHEV - tylko we wrześniu zebraliśmy aż 95 zamówień na to auto. Tak dobre rezultaty potwierdzają, że Mitsubishi ma wśród klientów opinię lidera elektromobilności. To także dowód na to, że polska sieć dealerów marki spod znaku Trzech Diamentów jest dobrze przygotowana do zwiększenia sprzedaży zaawansowanych technologicznie, niskoemisyjnych samochodów. - podsumowuje Adam Męciński, dyrektor generalny polskiego oddziału Mitsubishi Motors.





W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku udział Mitsubishi w polskim rynku wzrósł o 6,7 proc. Marka plasuje się wśród 8 producentów samochodów, których wyniki sprzedaży najmniej ucierpiały na skutek pandemii. Japończycy liczą na dalsze sukcesy. Dzięki zwiększonemu zainteresowaniu klientów modelem Mitsubishi Outlander PHEV marka ma ambicję znaleźć się na koniec bieżącego roku w pierwszej trójce najpopularniejszych modeli PHEV w Polsce.