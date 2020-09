Gwarancja Mitsubishi: wydłuż ją do 7 lat lub 200 000 km

5-letnia gwarancja fabryczna Mitsubishi Motors obowiązująca do 100 000 km jest jedną z najlepszych na europejskim rynku. Warto podkreślić fakt, że Mitsubishi jest jedną z 2 marek z Japonii, które oferują 5-letnią gwarancję, a marki europejskie oferują na ogół gwarancje jedynie 2-letnie. Dłuższa gwarancja oznacza niższe koszty eksploatacji, wyższą wartość samochodu przy jego sprzedaży i bezcenne poczucie bezpieczeństwa w przypadku awarii pojazdu.

W ramach swojej podstawowej i bezpłatnej gwarancji producenta Mitsubishi Motors zapewnia także 5-letni program Mitsubishi Assistance Package - MAP. Ta cenna usługa assistance oznacza bezpłatną pomoc w przypadku awarii mechanicznej lub elektrycznej, wypadku drogowego, problemu z paliwem (na przykład, gdy zapomnimy zatankować i zabraknie go w baku lub zatankujemy zanieczyszczone lub niewłaściwe paliwo), zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia w aucie kluczyków, przebicia lub uszkodzenia opony, kradzieży lub jej prób i wandalizmu. MAP zapewnia pomoc przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w całej Europie przez 5 lat od zakupu nowego samochodu Mitsubishi, niezależnie od przebiegu auta.





Już od dziś autoryzowani dealerzy Mitsubishi Motors w Polsce oferują dodatkowo możliwość wykupienia w atrakcyjnej cenie Przedłużonej Gwarancji, która umożliwia beztroskie korzystanie z pojazdu do 2 lat lub do przebiegu 200 000 km (w zależności co nastąpi wcześniej) po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej. Warto podkreślić, że ewentualne naprawy będą dokonywane z wykorzystaniem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych.

Materiały prasowe Mitsubishi