Jakie samochody sprzedają Polacy w sieci? Już odpowiadamy!

Specjaliści Yanosika postanowili przeanalizować kilkadziesiąt tysięcy ogłoszeń zamieszczonych na darmowym portalu Autoplac.pl. Wnioski? Popularność niemieckich aut w Polsce nie słabnie. Stąd dwie czołowe pozycje dla producentów - Opla i Volkswagena. Co z cenami? Najwięcej ofert sprzedaży aut oscyluje w kwocie 10 - 25 tys. złotych - takie pojazdy stanowią ponad 27 proc. wszystkich zamieszczonych na portalu ogłoszeń. Nie brakuje jednak droższych samochodów. Te w cenie wyższej niż wspomniane 25 tys. złotych, to niemal 58 proc. wystawionych na portalu czterech kółek.





W jakim wieku auta pojawiają się najczęściej? 38 proc. ma do 5 lat. Jedna czwarta to pojawy wieku do 15 lat. Co ze stanem technicznym? 96 proc. według deklaracji producentów to pojazdy sprawne. W 4 proc. w ogłoszeniach pojawiają się auta uszkodzone. Mimo tak optymistycznych statystyk, przed zakupem samochodu warto zapoznać się z jego historią dostępną w CEPiK. Autoplac.pl jako jedyny portal ogłoszeniowy umożliwia dołączenie raportu z tej bazy bezpośrednio do konkretnej oferty - obecnie jest on już dostępny aż dla ¼ wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

Co ciekawe, wśród internautów popularnością cieszą się nie tylko samochody kilku, bądź kilkunastoletnie. Do najpopularniejszych ogłoszeń zaliczyć można także Forda Mustanga z 1967 roku czy Opla Calibrę z rocznika 1993 – podsumowuje Julia Rachwalska z firmy Yanosik.

Materiały prasowe Yanosik