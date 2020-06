Sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce. Nissan numerem 1!

Na razie ciężko mówić o tym, że sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce jest duża. Nissan w okresie od stycznia do maja roku 2020 sprzedał w sumie 181 tego typu pojazdów. Z drugiej strony to pierwszy krok w dobrą stronę. W końcu w tym samym czasie marka deklaruje, że zbyt wzrósł aż o 99 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poza tym 181 sprzedanych e-aut sprawia, że Nissan wyrasta na pierwszego gracza na polskim rynku.

Nissan Leaf hitem. Zaraz za nim e-NV200

Hitem elektrycznej sprzedaży Nissana w Polsce jest oczywiście Leaf. Zasilany prądem hatchback między styczniem a majem 2020 roku znalazł 163 nabywców. Numerem dwa na polskim rynku stał się elektryczny samochód dostawczy - Nissan e-NV200. Czemu sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce rośnie, choć cały rynek zanotował 38-proc. spadek spowodowany koronawirusem? Auta zasilane prądem okazały się wielkim wygranym prawdopodobnie z uwagi na szeroko zakrojoną akcję edukacyjną.

Jesteśmy dumni i cieszymy się z pozycji lidera rynku. Rosnące zainteresowanie nabywców, mimo spowolnienia spowodowanego wirusem, to dla nas ogromne wyróżnienie, które pokazuje zaufanie do marki, ale też coraz większe przekonanie klientów do samochodów elektrycznych. Tak znaczący wzrost sprzedaży i pozycja rynkowego lidera cieszy nas tym bardziej, że osiągnęliśmy ją mimo braku zapowiadanych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. - powiedział Tomasz Latała-Golisz, dyrektor zarządzający Nissan Sales Central & Eastern Europe.