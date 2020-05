Nowy Tiguan, tani leasing i e-HOME, czyli Volkswagen w czasie koronawirusa

Koronawirus i pandemiczne problemy mają spory wpływ na rynek motoryzacyjny. Producenci doskonale wiedzą jednak o tym, że z chwilowych trudności nie uda się dźwignąć bez dalszego rozwoju. Właśnie dlatego marka nie ma zamiaru hamować terminarza pojawiania się nowych produktów w ofercie. Przykład? Już wkrótce światło dzienne ujrzy nowy Tiguan. Pomijając zmodernizowany design, SUV otrzyma nowy system multimedialny oraz wersję napędową plug-in z zasięgiem na poziomie 50 kilometrów. To jedna z ważniejszych premier tego roku - szczególnie że Volkswagen Tiguan stał się najchętniej kupowanym autem marki i koncernu.

Po nowym Tiguanie czas na premierę VW ID.3!

Niedługo później nastąpią premiery dwóch elektryków. ID.3 oficjalnie zadebiutuje w sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku - wtedy opublikowane zostaną cenniki. Nieco wcześniej, bo w czerwcu, konkretne informacja dotyczące oferty poznają te osoby, które zarezerwowały model w wersji 1st Edition. Co wiadomo o standardowym ID.3? Przedstawiciele niemieckiej marki w Polsce zapewniają, że bazowa cena nie będzie wyższa niż 130 tysięcy złotych. W drugiej połowie roku pojawi się kolejny model elektryczny Volkswagena. Tym razem mowa o ID.4.





Koronawirus w dość drastyczny sposób wpłynął również na wyniki sprzedaży. Na szczęście dla Volkswagena klienci flotowi nie wycofali się z realizacji umów. A dla osób prywatnych Niemcy przygotowali dwie oferty. Pierwszą jest usługa e-HOME. To coś więcej niż klasyczny konfigurator, bo klient ma możliwość pełnego zakupu pojazdu online. To oznacza opcję konfiguracji nowego pojazdu, wyboru samochodu stojącego na placu przed salonem dealerskim czy połączenia z konsultantem i przesyłania mu dokumentów koniecznych do załatwienia formalności kredytowych.

e-HOME to początek! Trzy raty gratis i ubezpieczenie za złotówkę

e-HOME spotkało się z ciepłym przyjęciem. Za pośrednictwem usługi Volkswagen sprzedał od kwietnia już kilkanaście pojazdów, przy czym obsłużył w sumie 462 klientów. Część z nich finalizowała transakcję w salonie.

Co jeszcze ma zachęcić klientów Volkswagena? Polski oddział niemieckiej firmy przygotował interesującą ofertę finansowania zakupu. Dotyczy ona aut z roczników 2019 oraz 2020 (wyprodukowanych do tej pory). Kierowca, który zdecyduje się na pojazd w leasingu i wpłaci w ramach opłaty inicjacyjnej 10 proc. jego wartości, może liczyć na trzy darmowe raty. Te pokryje Volkswagen. Poza tym kupujący ma dostęp do pakietu ubezpieczenia na pierwszy rok za symboliczną złotówkę oraz ubezpieczenia od utraty pracy, obowiązującego przez pierwszy rok od zawarcia umowy.