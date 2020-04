Minister zareagował! Za wymianę opon nie będzie grozić już mandat!

Interwencja PZPO, PZPM i ZDS przyniosła skutek. Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb. To oznacza, że kierowcy nie będą już karani mandatami za wizytę u wulkanizatora.