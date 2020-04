Koronawirus: czy kary za zmianę opon to dobry pomysł?

Zmiana pogody stała się faktem, a wiosna uderzyła z pełną siłą. A jako że temperatury w ciągu dnia utrzymują się na zewnątrz powyżej 10 stopni Celsjusza, to idealny moment na zmianę ogumienia. Czy jednak na pewno? Innego zdania są niektórzy funkcjonariusze. Właśnie dlatego postanowili ukarać 500-złotowym mandatem kierowców napotkanych w zakładach wulkanizacyjnych. Tak, czasy pandemii koronawirusa z pewnością są trudne. Tylko czy muszą oznaczać z automatu, że kierowcy mają obniżać bezpieczeństwo jazdy? Bardziej miękka mieszanka gumowa bieżnika opon zimowych przy takich temperaturach jak obecnie nie zapewnia przyczepności na suchych drogach.

Wymiana opon a koronawirus - to nadal bezpieczeństwo!

A to jeszcze nie kończy sprawy. Bo przyczepność to jedno. Drugim i niewiele mniej ważnym czynnikiem jest droga hamowania. Jak wskazują przedstawiciele PZPO, droga hamowania samochodu na oponach zimowych latem ze 100 km/h do całkowitego zatrzymania może być nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich. Takie wyniki pokazały m.in. badania prowadzone przez ADAC. Wniosek może być zatem jeden. Postawa kierowców, którzy nawet w tym trudnym okresie pandemii myślą o tym jak bezpiecznie dojechać do pracy i nie obciążać systemu ochrony zdrowia skutkami wypadku, zasługuję na szacunek organów państwa, a nie na karę.





PZPO, PZPM i ZDS postanowiły zatem działać. W pierwszej kolejności organizacje wystosowały do policji apel o niekaranie kierowców, którzy udali się na sezonową wymianę ogumienia. Organizacje liczą na to, że kary będą miały charakter incydentalny, a funkcjonariusze wykażą się zrozumieniem dla kwestii dbania o bezpieczeństwo na drodze. Poza tym napisały list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego. W nim wzywają Prezesa Rady Ministrów do uznania sezonowej wymiany opon za spełniającą definicję potrzeb dnia codziennego. Poza tym PZPO postanowiło zadbać też o bezpieczeństwo pracowników warsztatów wulkanizacyjnych i ich klientów.

Koronawirus: wymiana opon bezpieczna jak zakupy w sklepie!

Związek przygotował wytyczne dla serwisów oponiarskich, jak zachować bezpieczeństwo klientów i pracowników w warsztatach w trakcie pandemii. Przy zachowaniu restrykcyjnych procedur w zakresie bezpieczeństwa osobistego, wymiana opon w serwisie jest równie bezpieczna jak np. zakupy. - informuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Komunikat wystosowany przez PZPO, PZPM i ZDS pokazuje również, że odstąpienie od karania kierowców zmieniających opony na letnie w dobie koronawirusa nie będzie tylko polską domeną. Dla przykładu władze Bawarii dopuściły wymianę opon na letnie. Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Powód był oczywisty. Jazda na ogumieniu dostosowanym do sezony ma to znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podobnych postaw można się doszukać np. w Stanach Zjednoczonych. Tam w okresie pandemii koronawirusa serwisy samochodowe zostały wpisane na listę infrastruktury krytycznej i korzystanie z nich jest dozwolone.