Seat zaczyna produkować... respiratory!

Sytuacja europejskiej służby zdrowia jest dramatyczna. Brakuje nie tylko środków ochrony osobistej, ale również ratujących życia respiratorów. Z tym drugim problemem powalczyć postanowił Seat. Firma stworzyła zespół składający się ze 150 osób, który w ciągu tygodnia zbudował 13 prototypów respiratora. Jeden z nich trafił właśnie do produkcji. Urządzenie będzie montowane w zakładach w Martorell, składa się z 80 elementów elektronicznych i mechanicznych oraz wykorzystuje m.in. silniki samochodowych wycieraczek i wałek główny skrzyni biegów.

Respirator Seata nazywa się OxyGEN!

Urządzenie zbudowane we współpracy z firmę Protofy.XYZ zostało nazwane OxyGEN. W projekt zaangażowanych było jednak więcej instytucji, a w tym Hiszpańska Agencja ds. Produktów Zdrowotnych i Medycznych. Na drodze procesu produkcyjnego będzie podlegać dokładnej kontroli jakości oraz sterylizacji UV. OxyGEN aktualnie poddawany jest szczegółowym procedurom atestującym. To jednak nie zmienia faktu, że urządzenia są już produkowane. Po pozytywnym przejściu badań będą mogły praktycznie od razu trafić do szpitali.

Dostosowanie linii montażowej, zwykle tworzącej samochodowe ramy pomocnicze, do produkcji respiratorów było czasochłonnym, skomplikowanym zadaniem, które wymagało zaangażowania pracowników z różnych działów zakładu. Udało nam się to w tydzień, co jest rekordem - podkreśla Sergio Arreciado odpowiedzialny za obszar inżynierii procesu w fabryce Seata w Martorell.