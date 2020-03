Kupujesz auto używane? Musisz to przeczytać!

Serwis autoDNA zajmuje się przygotowywaniem raportów dotyczących pojazdów używanych. Funkcjonuje w Polsce i Europie oraz cieszy się rosnącą popularnością. Jakie informacje można znaleźć w raporcie? Dotyczące historii eksploatacyjnej i wypadkowej. Płatne zestawienie przygotowane przez serwis wskaże kraj wcześniejszej rejestracji, a może nawet zawierać zdjęcia sporządzone przez ubezpieczyciela z uwagi na poważny wypadek i zgłoszenie szkody całkowitej. Specjaliści zatrudniani przez autoDNA postanowili przejrzeć bazę składającą się z przeszło 0,5 miliarda rekordów. Na tej podstawie przygotowali raport pokazujący, w którym modelu najłatwiej naciąć się na auto po poważnym wypadku.

Szkoda całkowita. Który model jest najczęściej rozbijany?

Liderem zestawienia został Ford Focus. W przypadku hatchbhacka segmentu C aż 13,2 proc. pojazdów miało w przeszłości ogłoszoną szkodę całkowitą. Średnia wartość wypłaty z polisy? To równo 41 tysięcy złotych - co świadczy w dużej mierze o tym, że poważnym wypadkom ulegały stosunkowo młode egzemplarze. Druga pozycja przypadła hegemonowi polskiego rynku wtórnego - Volkswagenowi Golfowi. Szansa na trafienie auta po szkodzie całkowitej w tym przypadku sięga 11,4 proc., a średnia wypłata wyniosła 53 700 złotych. Wskaźnik szkodowości ma identyczną wartość w przypadku Audi A3.

Ostatnie miejsce na podium przypadło Astrze. Co dziesiąty Opel funkcjonujący na rynku wtórnym miał szkodę całkowitą. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku dwóch niezwykle popularnych wśród kupujących w Polsce modeli Audi. Mowa o A6 i A4. Większa z limuzyn jednocześnie plasuje się na czole stawki w kwestii wysokości orzeczonego odszkodowania. Średnia wartość szkody całkowitej w przypadku auta z Ingolstadt sięgnęła rekordowej kwoty na poziomie 66 700 złotych. Pierwszą dziesiątkę zamykają takie modele jak Opel Insignia, Skoda Octavia, Volkswagen Passat i Ford Mondeo. Ciekawostki? W zestawieniu nie pojawia się np. żadne auto japońskie czy koreańskie.

TOP 10 aut z największym prawdopodobieństwem szkody całkowitej