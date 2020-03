GreenWay i Mazda - współpraca na rzecz elektryków

GreenWay Polska to firma działająca od roku 2016. W chwili obecnej jest ona największym operatorem systemów ładowania samochodów elektrycznych nad Wisłą. A to sprawia, że Mazda od dłuższego czasu upatrywała w niej idealnego partnera dla nowych działań. O jakich działaniach mowa? Umowa o współpracy zakłada w pierwszej kolejności montaż ładowarek przy salonach japońskiej marki w Polsce oraz w centrali firmy w Warszawie. Punkty pojawią się w ciągu najbliższych 2 lat. Co ważne, GreenWay ma odpowiadać nie tylko za ich budowę, ale i zarządzanie.

Stacje ładowania na początek. Później ładowarki do aut!

Jako że Mazda przymierza się do wprowadzenia na rynek pierwszego elektrycznego crossovera, budowa punktów ładowania staje się koniecznością. Stacje pozwolą na "tankowanie" zarówno samochodów demonstracyjnych, jak i tych pozostawionych przez klientów w serwisie. To jednak nie wyczerpuje jeszcze zakresu współpracy japońskiej marki z siecią GreenWay. Firma zobowiązała się bowiem do dostarczenia Mazdzie ładowarek domowych, przeznaczonych dla właścicieli nowo zakupionych samochodów elektrycznych japońskiego producenta. Urządzenia te będą przekazywane klientom wraz z zakupem Mazdy MX-30 z limitowanej serii First Edition.

Cieszymy się, że nasze pierwsze kroki przy wprowadzaniu elektrycznej Mazdy MX-30 będziemy stawiać z partnerem, który ma w Polsce największe doświadczenie w zakresie instalacji i obsługi stacji ładowania. Nasza sieć dealerska zmienia się zgodnie z najnowszymi trendami w motoryzacji, a elektromobilność wymaga też zmiany przyzwyczajeń i dotychczasowych zachowań klienta. Posiadanie domowego wallboxa jest, według nas, warunkiem koniecznym do osiągnięcia pełnej satysfakcji z korzystania z samochodu elektrycznego na co dzień. - powiedział Rafał Badowski, Dyrektor Aftersales and Customer Experience w Mazda Motor Poland.