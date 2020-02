Renault z kolejnym rekordem. Sprzedaż aut w Polsce wzrosła o 10 proc.!

W rok 2019 nad Wisłą zarejestrowanych zostało aż 70 500 fabrycznie nowych pojazdów marki Renault i Dacia. W stosunku do roku 2018 oznacza to wzrost o 6284 sztuki i 9,8 proc. Szczególnym hitem sprzedaży w gamie Grupy Renault w Polsce jest oczywiście Dacia Duster. To lider segmentu SUV-ów w Polsce oraz model, który jest chętnie wybierany przez klientów prywatnych. Skutek? W roku 2019 sprzedaż Dustera wzrosła aż o 55 proc.! To rynkowy rekord!

Liderzy sprzedaży Renault:

Clio - 8 674 sztuk

Megane - 6 181 sztuk

Captur - 3 721 sztuk

Liderzy sprzedaży Dacia:

Duster - 15 344 sztuk

Sandero - 6 580 sztuk

Dokker - 3 348

Jeszcze dynamiczniej zwiększył się udział Grupy Renault w rynku samochodów dostawczych. W tym przypadku skok popytu ma wartość 11,3 proc. i oznacza 1525 sztuk pojazdów więcej sprzedanych w 2019 roku. Jaki to daje wynik? W sumie salony opuściło aż 46 691 pojazdów dostawczych posiadających logo Renault lub Dacii na masce. Łącznie obie marki Grupy Renault mają 17,1 proc. udziału w polskim rynku samochodów dostawczych.

Naszym celem na rok 2020 jest wejście do TOP5 sprzedaży samochodów osobowych i powrót na pozycje lidera na rynku samochodów dostawczych. Będzie to dla nas także rok stojący pod znakiem elektromobilności. Nowe ZOE z zasięgiem prawie 400 km jest już dostępne w Polsce w cenie, która umożliwia uzyskanie dopłaty, a w tym roku w ofercie pojawią się modele Clio, Captur i Megane w wersji hybrydowej. Prawdziwym prezentem na 15 lecie marki Dacia będzie zaoferowanie klientom wersji na gaz LPG w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapowiada się bardzo pracowity rok. - powiedział Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Renault w Polsce.