Mercedes liderem polskiego rynku premium!

Rok 2019 zakończył się dla polskiego oddziału Mercedesa wynikiem na poziomie 21 763 sztuk sprzedanych aut. To pozwala Niemcom na uzyskanie 3-proc. wzrostu sprzedaży oraz utrzymanie pozycji lidera w segmencie premium nad Wisłą. Najlepszy miesiąc? To zdecydowanie grudzień. Pod koniec roku Mercedes dostarczył kierowcom w sumie 3120 fabrycznie nowych samochodów. W stosunku do grudnia roku 2018 zagwarantowało to marce wzrost popytu sięgający 17,6 proc.

Najpopularniejsze Mercedesy w roku 2019?

Absolutnym hitem sprzedaży w gamie okazały się średniej wielkości SUV-y. Mercedes GLC i GLC Coupe znalazły w sumie 4723 nabywców. Na drugiej pozycji w rankingu popularności rok 2019 zakończyła klasa A. W jej przypadku zbyt wyniósł 2696 egzemplarzy. Trzeci na podium znalazł się mały SUV - Mercedes GLA. Co wpłynęło na sukces marki? Wskazywanych jest kilka czynników. W roku 2019 ważna jednak była ofensywa modelowa. do krajowych salonów trafiły m.in. Klasa A w nieoferowanej dotąd wersji Limuzyna, przebojowe nowe odsłony CLA Coupé i CLA Shooting Brake, nowa generacja SUV-a klasy wyższej GLE, a także pierwszy Mercedes wyłącznie na prąd - model EQC.

Nasza oferta modeli SUV, z wprowadzonymi niedawno do polskich cenników: nowymi GLA, GLB i GLS jest na dziś całkowicie odnowiona, a udział sylwetek SUV stanowi już ponad 40% sprzedaży Mercedes-Benz w Polsce. Naszym orężem była nie tylko odnowiona gama, ale referencyjna paleta dostępnych technologii w tym nowa marka produktowo-techonologiczna EQ, za którą stoi 13 odmian hybryd plug-in oraz nowy model EQC. Ten rok to także wzrost potencjału naszych partnerów - otwarcie nowych obiektów Inter-Cars II w Rudzie Ślaskiej i jedynego w Europie AMG Brand Center w Gdańsku - podsumował Marcin Kwoka, dyrektor sprzedaży Mercedes-Benz Cars w Polsce.