Toyota Corolla hitem! Sukces odniosły też napędy hybrydowe!

Obecna generacja Toyoty Corolli trafiła do sprzedaży w roku 2018. I tak naprawdę z miejsca trafiła na pierwsze lokaty rankingów sprzedaży. W zeszłym roku japoński hatchback segmentu C jedynie ugruntował swoją pozycję w Polsce. A to oznacza sprzedaż oszacowaną na 20 895 pojazdów. Taka liczba sprzedanych aut sprawia, że Corolla może się pochwalić wzrostem zainteresowania aż o 172 proc. w stosunku do roku 2018 i może być uważana za jednego z kluczowych graczy rynkowych nad Wisłą.

Hybrydy Toyoty w natarciu!

Nowa Toyota Corolla niezwykle często jest konfigurowana z napędem hybrydowym. Wersję spalinowo-elektryczną wybrało 10 829 klientów - co oznacza ponad 50-proc. udział w wynikach. Drugim najpopularniejszym samochodem marki w roku 2019 był Yaris. Hatchbacka segmentu B z Japonii wybrało aż 12 070 kierowców. Tym samym auto może się pochwalić wzrostem zainteresowania aż o 9,2 proc.

Sukces Corolli przekłada się na sukces samej marki. I tak w roku 2019 japoński producent sprzedał nad Wisłą w sumie 66 271 samochodu - co stanowi wzrost w stosunku do roku 2019 o 12,9 proc. To dało marce drugie miejsce w Polsce pod względem liczby rejestracji fabrycznie nowych pojazdów. Rekordowy w roku 2019 był też zbyt pojazdów o napędzie hybrydowym. Sprzedaż sięgnęła ilości 26 036 aut. A to oznacza, że zapewniły one aż 39 proc. ogólnego wolumenu i mogą się pochwalić wzrostem aż o 54 proc. w stosunku do roku 2018.

