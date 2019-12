Japończycy rozbudowują fabrykę w Polsce. Moce przerobowe wzrosną o 25 proc.

Bridgestone produkuje w Stargardzie opony do pojazdów ciężarowych i autobusów, a także pasy bieżnika Bandag do bieżnikowania opon. Zakład od lat jest rozbudowywany i modernizowany. Do tej pory Japończycy zainwestowali w niego 388 milionów euro. A kwota ta pozwoliła m.in. na wyprodukowanie do tej pory przeszło 9,5 miliona opon! Obecnie prowadzone prace są efektem projektu rozbudowy "5k" przyjętego w ramach decyzji z października 2017 roku.

Prace trwające w Stargardzie mają kilka celów. Powstanie magazyn surowców, kolejna hala produkcyjna oraz budynki, w których przeprowadzane będą testy i weryfikacja parametrów opon. To da w sumie dodatkowe 9000 m2. Kluczowym elementem przebudowy są też nowe maszyny. Te zostaną uruchomione zimą, dzięki czemu będą w stanie stać się elementem procesu produkcyjnego już na wiosnę 2020 roku. Za ich sprawą moce przerobowe pozwolą na wytwarzanie ponad 5 000 opon ciężarowych dziennie.

Bridgestone inwestuje w Polsce 150 milionów euro!

Rozwój dużego zakładu produkcyjnego to szansa dla naszego miasta i regionu. Innowacje wprowadzane przez Bridgestone zwiększają jego atrakcyjność, a także zapewniają miejsca pracy mieszkańcom. Zależy nam, żeby ściągać do Stargardu przedsiębiorców tego pokroju - pracodawców godnych zaufania, o ugruntowanej pozycji rynkowej - powiedział Prezydent Stargardu Rafał Zając.

Całość inwestycji zakończy się w 2022 roku i pozwoli na zwiększenie produkcji opon ciężarowych o 25 proc. Rozbudowa zakładu Bridgestone w Stargardzie to inwestycja rzędu 150 milionów złotych. To także element europejskiego planu inwestycyjnego o wartości ponad 250 milionów euro.