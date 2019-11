Nowa Corolla z rekordem. Takiej sprzedaży jeszcze nie było!

Nowa Toyota Corolla została zaprezentowana w roku 2018. Model postawił nie tylko na futurystyczną linię nadwozia, która idealnie wygląda w centrum dużego miasta, ale i przestronną kabinę, nowoczesną technologię oraz mocniej zaznaczoną obecność napędów hybrydowych. Chwyty zastosowane przez producenta zadziałały. Corolla wyśmienicie sprzedaje się nie tylko na świecie, ale i w Polsce. W październiku 2019 roku - szósty miesiąc z rzędu - stała się najchętniej kupowanym samochodem nad Wisłą.

Nowa Corolla ze wzrostem o 144 proc. w Polsce!

Kierowcy z Polski w październiku 2019 roku zarejestrowali dokładnie 2325 egzemplarzy nowej Corolli. A to wynik, który stanowi nie tylko dziejowy rekord dla modelu segmentu C, ale i wszystkich innych samochodów Toyoty. Nigdy wcześniej żadne auto nie sprzedało się w ciągu miesiąca w tak dużej ilości! Informacja jest optymistyczna z jeszcze jednego punktu widzenia. Oznacza bowiem, że od początku roku w Polsce nabywców znalazło aż 15 829 Corolli - to stanowi wzrost o ponad 144 proc. w stosunku do całego roku ubiegłego!

Kto przede wszystkim kupuje Corolle? W 71 proc. to firmy. Blisko 30 proc. sprzedaży generują klienci prywatni. Co więcej, najchętniej wybierane są modele hybrydowe. Do nich należy aż 67 proc. wolumenu. 56 proc. sprzedaży generuje nowa Corolla wyposażona w układ hybrydowy 1.8 litra o mocy 122 koni mechanicznych.