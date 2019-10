Top 5: Oto najchętniej kupowane samochody świata w roku 2019!

W sumie od stycznia do lipca 2019 roku kierowcy na całym świecie kupili 48,9 miliona samochodów. Wynik taki stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Ile z tego tortu zabrała dla siebie pierwsza piątka najchętniej nabywanych modeli? W sumie 2,8 miliona sztuk. Tak wysoki wynik nie powinien jednak dziwić. Na liście pojawiły się dwa hatchbacki segmentu C, dwa SUV-y i jeden pick-up - to najpopularniejsze segmenty na rynku.

Toyota Corolla

Toyota Corolla - najchętniej kupowane samochody świata

Toyota Corolla jedenastej generacji króluje nie tylko w Polsce, ale i na świecie! Między styczniem a lipcem roku 2019 salony sprzedaży marki opuściło w sumie 713 971 egzemplarzy. Do części klientów z pewnością przemawia nowoczesna i agresywna stylistyka auta z Japonii. Część postawiła jednak na ten model z uwagi na technologię. Przykład? Auto powstało na modułowej platformie TNGA. Poza tym poza silnikami konwencjonalnymi stawia na aż dwa układy hybrydowe - 122-konny układ oparty o benzyniaka 1.8 litra i 184-konny układ oparty o benzyniaka 2 litry.

reklama reklama



Zobacz również: Test: Toyota Corolla TS Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM

Ford F-Series

Ford F-series - najchętniej kupowane samochody świata

Numerem dwa zestawienia przygotowanego przez Focus2move.com jest legenda amerykańskich dróg - Ford F-Series. Jeden z najbardziej znanych pick-upów świata między styczniem a lipcem roku 2019 znalazł w sumie 622 867 nabywców. Z europejskiego punktu widzenia w Fordzie interesujące są rozmiary - te na Starym Kontynencie przypominają bardziej ciężarówkę! Poza tym ciekawie prezentuje się paleta silnikowa. Ofertę otwiera 2.7-litrowa V-szóstka. Oczko wyżej plasuje się 3-litrowa V-szóstka, a cennik zamyka 5-litrowy motor V8.

Zobacz również: Test Ford Ranger Wildtrak 2.2 TDCi 160 KM 4x4

Toyota RAV4

Toyota RAV4 - najchętniej kupowane samochody świata

Pierwsze siedem miesięcy roku zakończyło się dla Toyoty RAV4 wynikiem na poziomie 519 894 sztuk. Obecnie sprzedawana generacja SUV-a wygląda muskularnie i za sprawą dużej ilości chromów amerykańsko. W roku 1994 gdy RAV-ka była jednym z pionierów, jej charakter był dużo bardziej dyskretny. Auto miało raczej skromne nadwozie i symbolicznej wielkości kabinę pasażerską. Pomijając stylizację, ważną zaletę Toyoty stanowi napęd hybrydowy oparty o 2.5-litrowego benzyniaka. Silnik jest i dynamiczny, i oszczędny.

Zobacz również: Test: Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive - po prostu rodzinna!

Honda Civic

Honda Civic - najchętniej kupowane samochody świata

Miejsce czwarte w zestawieniu przypadło jeszcze jednemu kompaktowi z Japonii. Mowa konkretnie o Hondzie Civic. Model jest obecny na rynku od roku 1972. W tym czasie udowodnił nie tylko walory praktyczne, ale i pokazał wielką trwałość. A to przekłada się na duże zainteresowanie dziesiątą generacją. W sumie od stycznia do lipca 2019 roku salony sprzedaży Hondy opuściło 491 691 egzemplarzy Civica.

Honda CR-V

Honda CR-V - najchętniej kupowane samochody świata

Pierwsze siedem miesięcy roku 2019 oznaczało dla modelu CR-V (czwartego Japończyka na liście i drugiej Hondy) zbyt na poziomie 455 075 sztuk. Tak wysoki wynik oznacza wzrost zainteresowania autem aż o 17,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co mogło wpłynąć na tak duży sukces? Być może znaczenie miało dołączenie do oferty wersji hybrydowej. W jej przypadku potencjał 2-litrowego benzyniaka i-VTEC został połączony z możliwościami agregatu elektrycznego.

Źródło: materiały prasowe