We wrześniu stawki OC... wzrosły!

Eksperci Ubea.pl informują, że wrześniowe zmiany przeciętnej składki OC oferowanej przez poszczególnych ubezpieczycieli były następujące:

Aviva - wzrost o 1,1% względem sierpnia 2019 r.

Benefia - spadek o 2,3% względem sierpnia 2019 r.

Generali - wzrost o 2,9% względem sierpnia 2019 r.

Wiener - wzrost o 0,6% względem sierpnia 2019 r.

Link4 - spadek o 6,1% względem sierpnia 2019 r.

MTU24 - wzrost o 2,2% względem sierpnia 2019 r.

Proama - wzrost o 6,2% względem sierpnia 2019 r.

UNIQA - wzrost o 4,8% względem sierpnia 2019 r.

You Can Drive - wzrost o 6,8% względem sierpnia 2019 r.

Z zestawienia przygotowanego przez Ubea.pl wyciągnąć można przede wszystkim dwie ciekawe informacje. Po pierwsze niepokojący jest wzrost ceny polisy OC o blisko 7 proc. w przypadku towarzystwa You Can Drive. Po drugie optymistyczna jest informacja mówiąca o tym, że rynkowy lider - jakim bez wątpienia jest Link4 - obniżył ceny swoich polis o ponad 6 proc.

Czy to oznacza, że stawki OC cały czas stają się wyższe. Nie do końca. Dane Ubea.pl wskazują, że we wrześniu 2019 roku przeciętna składka ubezpieczenia OC oferowanego przez internet wyniosła 1502 zł. Stanowiło to 92 proc. wyniku ze stycznia 2019 roku. A to oznacza, że uważając za perspektywę początek roku, nadal można mówić o spadku wartości polis na rynku polskim.

Źródło: Ubea.pl