Dostawcze Volkswageny na minuty. Carsharing razem z 4Mobility.

Zarówno na ulicach Warszawy, jak i Poznania w ramach usługi pojawiło się 15 samochodów dostawczych marki Volkswagen. Do floty zalicza się 7 modeli Caddy, 4 Transportery i 4 Crfatery. Każdy z pojazdów można wynająć na minut wprost z aplikacji stworzonej przez 4Mobility. Usługa powstawała w wyniku współpracy trzech podmiotów. Pierwsze dwa to Volkswagen i 4Mobility. Kolejny to Volkswagen Financial Services, który odpowiada za opcje finansowania pojazdów udostępnianych klientom na minuty.

Marka Volkswagen Samochody Użytkowe nie tylko dostarcza pojazdy w ramach projektu, ale również wspiera operacyjnie i biznesowo działania koncernu VW AG, współprojektując rozwiązania tego testu. Upatrujemy w tej części biznesu szansy na rozwój nie tylko produktów optymalnie dopasowanych do potrzeb danego segmentu klientów, ale także modeli biznesowych, jakie mogą ewoluować wraz z rozwojem dostaw ostatniej mili oraz Smart City. Chcemy kreować nowoczesną logistykę miejską - powiedziała Magda Piekarczyk, kierownik komunikacji marketingowej i PR marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

Volkswagen carsharing - współpraca z 4Mobility to początek

Czemu Volkswagen zdecydował się uczestniczyć w takiej inicjatywie? Tak naprawdę za projektem stoi poszerzenie fazy okresu testowego rozwiązań związanych z wynajmem pojazdów. Podobny program będzie wdrożony nie tylko w Polsce, ale i innych krajach europejskich. Wnioski płynące z obsługi carsharingu dostawczaków pozwolą na wypracowanie modelu biznesowego dla projektu ProShare oraz na weryfikacji potencjału carsharingu aut dostawczych w Polsce. Jak Volkswagen Samochody Dostawcze pisze w oficjalnej informacji prasowej, niezależnie od startu projektu stworzonego we współpracy z 4Mobility, marka testować będzie sharing aut w sieci dealerskiej marki, udostępniając je klientom obecnie eksploatującym samochody dostawcze marki Volkswagen.