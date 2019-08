Serwisy Mercedesa staną się bardziej... kobiece?

Korzeni obecnej akcji można doszukiwać się jeszcze w roku 2018. To wtedy zainicjowane zostały badania wśród damskiej części klientów Mercedesa. Co wykazała ankieta? Aż 9 na 10 pań chce aktywnie uczestniczyć w przyjęciu ich auta do serwisu. To oznacza przede wszystkim wspólne oględziny z pracownikiem warsztatu oraz ustalenie zakresu ewentualnych napraw. Kobiety chcą też mieć wiedzę na temat przeprowadzonych czynności serwisowych, a do tego deklarują chęć wykonania wszystkich procedur w oparciu o oryginalne części zamienne.

Mercedes-Benz już dawno dostrzegł potencjał kobiet - zarówno jako grupy docelowej naszych pojazdów jak i kobiet na rynku pracy. Od 2013 kontynuujemy w Polsce inicjatywę „She’s Mercedes”, która ma na celu optymalizację komunikacji marki z Klientkami. Pozwala marce lepiej poznać i spełniać ich oczekiwania - powiedziała dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska.

Co z salonami dealerskimi? Tam też panie proponują zmiany

To jednak nie koniec, bo kobiety za pomocą ankiety wypowiedziały się też na temat doradców serwisowych oraz... wystroju wnętrz salonów. Jaki jest idealny doradca serwisowy zdaniem pań? Przede wszystkim powinien wzbudzać zaufanie. A to da się zrobić wyłącznie poprzez budowanie relacji z klientem na bazie zaangażowania w pracę. Poza tym pracownik warsztatu musi być nastawiony na dialog, powinien opowiadać o szczegółach technicznych naprawy językiem dostosowanym do klienta oraz musi być... jeden. Właścicielki Mercedesów nie chcą, żeby ich obsługą zajmowało się kilka osób.

Jeżeli chodzi o sam salon i serwis, panie oczekują budowania specjalnych stref oczekiwania na pojazd. Mowa o przestrzeni, w której mogą np. razem z dziećmi obejrzeć filmy rysunkowe, a dodatkowo która będzie wyposażona w ciepłe światło czy większą ilość zieleni. Czego jeszcze brakuje paniom? Zwracają uwagę na fakt, że w salonach nie pojawiają się informacje dotyczące programów szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy lub jazd testowych. Te dane są na ogół kierowane do mężczyzn.