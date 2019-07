Standardowe Volvo w stylu Polestar. Teraz nawet 50 KM więcej!

Volvo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zakup nowego samochodu często oznacza wyważenie oczekiwań kierowcy z jego możliwościami finansowymi. Nie zawsze zatem nabywcę stać na tak mocny silnik, jakiego mógłby oczekiwać. Sytuacja oczywiście nie jest bez wyjścia. Szczególnie że Szwedzi mają w ofercie oryginalne oprogramowanie silników stworzone przez inżynierów Polestar. To podnosi moment obrotowy i moc silnika oraz znacząco poprawia reakcję na gaz.

Bardzo ważne w ofercie Volvo jest to, że Polestar poprawia możliwości pojazdu robi to na warunkach fabrycznych - a to oznacza bezpieczeństwo i fakt, że po "tuningu" nie spadnie wytrzymałość chociażby takich elementów konstrukcji jak sprzęgło, układ wtryskowy, turbosprężarka czy filtr cząstek stałych. Teraz dostęp do programów stał się łatwiejszy - a wszystko za sprawą promocji, w której jego cena spada o 30 proc. Ile zatem kosztuje dodatkowy zastrzyk mocy dla Volvo? Program Polestar wraz z wgraniem oznacza wydatek na poziomie 3150 złotych brutto.

Volvo D4 AWD: 50 koni więcej dzięki Polestar

Zdarza się, że wyniki "metamorfozy" silnika w szwedzkim aucie są naprawdę spektakularne. Tak dzieje się np. w przypadku jednostki D4 AWD montowanej w latach 2013 - 2017. 2.4-litrowy diesel był chętnie wybierany przez nabywców modeli XC60 i XC70. Teraz za sprawą programu Polestar jego możliwości można zrównać z wersją D5. Przykład? W przypadku Volvo XC60 wyposażonego w przekładnię automatyczną z roku 2014 moc rośnie ze 163 do 215 koni mechanicznych, a moment obrotowy z 420 do 440 Nm. To jednak nie koniec, bo czas sprintu do setki skraca się z 10,9 do 8,3 sekundy.

Na silniku D4 spore możliwości nowego oprogramowania sterującego Polestar nie kończą się. W Volvo V40 T3 i T4 można uzyskać nawet 34 konie więcej, a S60, S80 i XC70 nawet 25 koni więcej. W niektórych przypadkach wzrost mocy jest symboliczny. Szwedzcy inżynierowie nadrabiają jednak innym wskaźnikiem - przyrostem nawet 50 Nm momentu obrotowego (dotyczy m.in. Volvo XC40 T5 AWD).