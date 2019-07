Jak Polacy kupują auta? Santander zna odpowiedź na to pytanie!

Santander Consumer Bank przeprowadził wnikliwą analizę polskiego rynku motoryzacyjnego. Przyjrzał się statystykom, a następnie przeprowadził ankietę wśród kierowców. A jej wynikiem stał się raport "Polaków portfel własny - w drodze". Co z niego wynika? Szereg informacji, które pozwalają zrozumieć zachowania zakupowe polskich kierowców. A jedno z kluczowych zagadnień dotyczy tego, w jaki sposób kierowca nad Wisłą dokonuje wyboru nowego pojazdu.

Jak Polacy kupują auta? Liczą się koszty!

Ponadczasowym czynnikiem, który biorą pod uwagę polscy kierowcy podczas poszukiwania kolejnego samochodu jest cena zakupu. To nią przede wszystkim sugeruje się aż 23,3 proc. pytanych. Według 13,1 proc. ankietowanych kluczowe znaczenie mają koszty utrzymania w skali roku, a 10,2 proc. wyniki spalania. Trzy najważniejsze czynniki wskazane przez nadwiślańskich kierowców odnoszą się do aspektu finansowego. A to w jasny sposób pokazuje, że wybór samochodu w naszym kraju ma coraz bardziej racjonalne podłoże. Polacy chcą wiedzieć za co płacą i chcą płacić jak najmniej.

Raport "Polaków portfel własny - w drodze" jest zaskakujący w kilku punktach. Bo okazuje się, że wygląd zewnętrzny miał decydujące znaczenie tylko dla 4,2 proc. osób, wyposażenie 3,2 proc. osób, rodzaj napędu 4,4 proc. osób, a wygląd wnętrza tylko dla 1 proc. osób. Kto jest bardziej pragmatyczny w kwestiach finansowych? Zdecydowanie bardziej kobiety. W ich przypadku czynniki ekonomiczne w ponad 48 proc. wpływają na zakup konkretnego modelu pojazdu. Odpowiedzi mężczyzn uzyskały nieco niższy wskaźnik. Ten sięgał nieco ponad 45 proc.

Polacy na drodze: abonament i autonomia jazdy na tak!

Dlaczego Polacy zmieniają samochód? Raport "Polaków portfel własny - w drodze" nie odkrywa w tej kwestii większej tajemnicy. W końcu najczęściej pojawiająca się odpowiedź dotyczyła tego, że kierowcy chcą kupić auto młodsze. Zaskoczenie przynosi jednak odpowiedź na dwa inne pytania. Po pierwsze okazuje się że kierowcy nad Wisłą są wyjątkowo skorzy do skorzystania z programu abonamentowego wynajmu pojazdów. Postawę taką deklaruje aż 41,3 proc. respondentów. Po drugie Polacy chętnie przejechaliby się autem... autonomicznym. Na tak opowiedziało się aż 49,4 proc. pytanych.