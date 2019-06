Kup Lexusa w... abonamencie! Nowa usługa luksusowej marki

Usługa została nazwana Lexus One. W jej ramach Japończycy udostępniają klientom na razie 5 modeli hybrydowych, a w tym hatchbacka CT, sedana IS, coupe RC oraz SUV-y NX i RX. Auto można wynająć na miesiąc i zwrócić bez żadnych konsekwencji, jeździć jednym pojazdem przez więcej niż 4 tygodnie, ewentualnie co 4 tygodnie zmieniać samochód. W miesięcznym cyklu najmu obowiązuje limit przebiegu. Kierujący nie może pokonać autem więcej niż 1600 kilometrów.

Lexus w abonamencie - opłata od 3 tysięcy miesięcznie

Usługa Lexus One jest dostępna na razie wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Na ile został wyceniony miesiąc z Lexusem? Kierowca przy wyborze modelu CT 200h musi zapłacić 619 funtów. To daje w przeliczeniu 3 tysiące złotych. W przypadku wyboru RC 300h opłata rośnie do 939 funtów, a RX 450h do 1099 funtów. Kwota jest spora. Z drugiej strony prowadzącego interesuje jedynie tankowanie. Wszystkie pozostałe koszty związane z utratą wartości, serwisowaniem, ubezpieczeniem, zmianą opon czy nawet cotygodniowym myciem w ASO Lexusa pozostają po stronie operatora.

Co zrobić żeby stać się właścicielem abonamentowego Lexusa? Wystarczy mieć minimum 25 lat, posiadać brytyjskie prawo jazdy i wypełnić wniosek online. Auto jest podstawiane pod wskazany przez wynajmującego adres i też spod tego adresu odbierane po zakończeniu umowy.