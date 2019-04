5 gwiazdek od Euro NCAP - crash test nowych SUV-ów

Test Euro NCAP - Citroen C5 Aircross - 5 gwiazdek

Jednym z ostatnich modeli, które trafiły na testy do instytutu Euro NCAP stał się francuski model ze zwiększonym prześwitem. W wersji z pakietem bezpieczeństwa pojazd uzyskał 5 gwiazdek. Modele standardowe mogą się pochwalić notą na poziomie 4 gwiazdek. Doposażony Citroen C5 Aircross uzyskał wyższą ocenę ponieważ poprawia poziom ochrony na trzech głównych polach. W przypadku osób dorosłych wskaźnik wzrósł z 87 do 89 proc., pieszych z 58 do 67 proc., a systemów asystujących z 75 do 82 proc.

Test Euro NCAP - Range Rover Evoque - 5 gwiazdek

Brytyjski SUV sporo lepiej poradził sobie podczas crash testu Euro NCAP od francuskiego rywala. Auto już w wersji bazowej uzyskało wynik 5 gwiazdek, a do tego może się pochwalić wyższymi notami aż w trzech kategoriach badawczych. Ochrona dorosłych pasażerów w przypadku Brytyjczyka została wyceniona na 94 proc., dzieci na 87 proc., pieszych na 72 proc., a systemy asystujące na 73 proc.

Poprzedni crash test Euro NCAP - CR-V, klasa G i Terraco

Nieco wcześniej - bo pod koniec lutego roku 2019 - instytut opublikował wyniki badania trzech innych SUV-ów. Zarówno Honda CR-V, jak i Mercedes klasy G czy Seat Terraco uzyskały wynik na poziomie 5 gwiazdek. Które z aut poradziło sobie najlepiej? Na szczególną pochwałę zasługuje hiszpański model. Ten w każdej z poszczególnych kategorii badawczych uzyskał najwyższy wynik w stawce. Ochrona dorosłych pasażerów została oceniona na 97 proc., dzieci na 84 proc., a pieszych i systemy bezpieczeństwa na 79 proc.