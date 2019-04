30 milionów Passatów. Volkswagen świętuje rekord!

Volkswagen Passat B1 trafił na taśmę produkcyjną 14 maja 1973 roku. W momencie skupił uwagę europejskiej publiczności motoryzacyjnej za sprawą nowoczesnej konstrukcji. Choć silnik auta był umieszczony wzdłużnie, napęd trafił na przednie koła. Twórcą stylizacji niemieckiego hitu sprzedaży stał się legendarny, włoski designer - Giorgetto Giugiaro. Poza tym zaletą auta stała się wielość wersji nadwozia. W sprzedaży funkcjonował 3- i 5-drzwiowy liftback, 2- i 4-drzwiowy sedan oraz klasyczne kombi.

reklama reklama



Passat bez wątpienia miał zadatki na światową gwiazdę. Właśnie dlatego montaż auta odbywał się nie tylko w Emden w Niemczech, ale również w Brazylii czy Australii, a model dotarł nawet do Stanów Zjednoczonych! Volkswagen segmentu D do dnia dzisiejszego doczekał się ośmiu generacji, w tym ostatnia z nich podczas genewskich targów motoryzacyjnych przeszła lifting. Teraz w dziejach auta pojawił się kolejny ważny punkt. Fabrykę opuścił właśnie 30-miliony egzemplarz. Tym samym Passat został najpopularniejszym samochodem segmentu D i najpopularniejszą biznesową limuzyną na świecie!

Produkujemy Passata na trzech kontynentach, w 10 fabrykach z przeznaczeniem na ponad 100 rynków. To bez wątpienia światowy bestseller - powiedział dr Andreas Tostmann, członek zarządu marki Volkswagen ds. produkcji.

Golf pierwszy, Passat drugi, Garbus trzeci!

Jubileuszowe auto to wersja GTE sparowana z nadwoziem typu kombi. Hybrydowa jednostka typu plug-in stanowi prawdopodobnie zwiastun elektrycznej przyszłości Volkswagena, ale też pokazuje skalę zmiany jaką Passat przeszedł w sumie w czasie 46 lat produkcji. Model oferuje moc na poziomie 218 koni mechanicznych, według normy WLTP na czystym zasilaniu elektrycznym przejedzie nawet 55 kilometrów, a do tego spełnia normę emisji Euro 6d, która zacznie obowiązywać dopiero w roku 2021.

Volkswagen Passat oczywiście nie jest jedynym hitem sprzedaży w gamie niemieckiej marki. Firma dysponuje jeszcze dwiema legendarnymi plakietkami. Pierwsza należy oczywiście do Garbusa, który znalazł 21,5 miliona odbiorców. Lepiej od limuzyny sprzedaje się wyłącznie hatchback segmentu C. Golf do tej pory opuścił fabrykę w ilości wynoszącej 35 milionów egzemplarzy.