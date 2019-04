Fabryka opon w Dębicy ma już 80 lat!

Fabryka opon w Dębicy została powołana do życia 4 kwietnia 1939 roku. Wstęgę osobiście przecinał ówczesny wicepremier - Eugeniusz Kwiatkowski. Był on nie tylko politykiem, ale i chemikiem oraz zwolennikiem szybkiej industrializacji. Niestety fakt ten nie dał zakładowi dobrej wróżby na przyszłość. Szczególnie że 5 miesięcy później wybuchła II Wojna Światowa. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że fabryka przetrwała działania wojenne dość dobrze. Zawdzięcza to przede wszystkim faktowi, że w tym czasie została przejęta przez niemieckiego Continentala.

reklama reklama



Fabryka opon w Dębicy - nowy rozdział za sprawą Goodyeara

Po roku 1945 zakład wrócił do produkcji ogumienia pod polską marką. Czasy PRL-u nie były jednak dobrym okresem dla Dębicy. Upłynęły pod znakiem skostnienia technologicznego i ograniczonych mocy przerobowych. Nowe możliwości otworzyły się przed fabryką dopiero po wyjściu z gospodarki centralnie planowanej w roku 1995, gdy jej strategicznym inwestorem stała się amerykańska firma Goodyear. 24 lata obecności zaoceanicznych partnerów poskutkowało nie tylko inwestycjami szacowanymi na setki milionów dolarów, ale przede wszystkim wprowadzeniem nowej jakości technologicznej. I to nie tylko w parku maszynowym zakładu, ale również na polu oferty produktowej.

Dziś w Dębicy są produkowane nie tylko opony marki własnej. Linię opuszczają także modele sygnowane logo Goodyeara, Dunlopa, Fuldy czy Savy. Produkty są dedykowane pojazdom osobowym, dostawczym i ciężarowym. Skutek? Polski zakład jest dziś jedną z największych fabryk opon w Europie. A to tytuł tym bardziej zaszczytny, że właśnie obchodzi 80-tą rocznicę powstania.