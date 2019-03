Infiniti zniknie z Polski i nie tylko!

Markę Infiniti czeka kilka przełomowych lat. Szefowie firmy szykują się do mocnej restrukturyzacji, której pierwszym punktem jest elektryfikacja napędów. W roku 2021 z gamy modelowej wykasowane zostaną wszystkie jednostki wysokoprężne, a benzyniaki otrzymają wsparcie ze strony motorów elektrycznych. Co więcej, Japończycy skupią się na SUV-ach, dalszym rozwoju sprzedaży za Oceanem oraz zintensyfikują ekspansję w Chinach.

Plan restrukturyzacji zakłada jednak również szereg cięć. A jednym z podstawowych jest zakończenie produkcji modeli Q30 i QX30 w brytyjskim Sunderland w połowie roku 2019. To jednak nie koniec. Marka chce się też wycofać z rynku Europy Zachodniej. Deklaracja jest dość nieoczekiwana i stanowi złą informację dla całej struktury sprzedaży. Japończycy są jednak odpowiedzialni i przygotowali rozbudowany plan opuszczenia rynku na Starym Kontynencie.

Infiniti zniknie z Polski? Niestety tak się stanie!

Po pierwsze wyznaczyli cezurę czasową na marzec roku 2020. Po drugie zapowiedzieli pomoc pracownikom np. w przekwalifikowaniu się. Po trzecie obiecują stałe dostawy części tak, aby zakupione do tej pory przez klientów samochody dalej mogły być obsługiwane przez serwisy. Po czwarte już niedługo zaczną wyprzedawać auta dostępne na Starym Kontynencie. Infiniti zniknie z Polski? Niestety tak właśnie się stanie. Skąd taka decyzja? Winne są zaostrzające się normy emisji spalin. Dostosowanie się do nich oznaczałoby potężną inwestycję i sprawiło, że produkcja samochodów na Europę po prostu przestałaby się firmie opłacać.

Historia marki Infiniti zaczęła się w roku 1989, a założenia były dość proste. Luksusowa dywizja Nissana miała uszczknąć choć część amerykańskiego rynku samochodów luksusowych i stanąć do walki z Acurą powołaną do życia przez Hondę i Lexusem stworzonym przez Toyotę. W roku 2008 Infiniti oficjalnie weszło do Europy, a w tym także do Polski.