Jaguar Land Rover otworzył nową fabrykę na Słowacji

25 października firma Jaguar Land Rover otworzyła w Nitrze na Słowacji najnowocześniejszą fabrykę, inwestycję wartości 1,4 mld EUR. To pierwszy przypadek, otwarcia ośrodka produkcyjnego na Słowacji przez brytyjską firmę z sektora motoryzacyjnego.

Nowa fabryka w Nitrze stanowi najnowszy krok w strategii globalnej ekspansji Jaguar Land Rover, po otwarciu spółki joint venture w Chinach w 2014 roku oraz brazylijskiej fabryki w 2016 roku. Otwarcie nowych zagranicznych zakładów pozwala firmie Jaguar Land Rover oferować swoim klientom jeszcze bardziej ekscytujące modele, zabezpieczyć się przed wahaniami kursów walutowych i zwiększać konkurencyjność w skali globalnej.

reklama reklama

Produkcja na Słowacji

Jaguar Land Rover zatrudnia obecnie w Nitrze około 1500 osób, z czego 98 procent stanowią Słowacy, a 30 procent kobiety. W listopadzie uruchomiona zostanie druga faza rekrutacji kolejnych 850 osób, które dołączą do zespołu w Nitrze. Wszyscy pracownicy produkcyjni wzięli udział w dostosowanym do indywidualnych potrzeb 12-tygodniowym programie szkoleń w pierwszej zagranicznej akademii szkoleniowej firmy, stanowiącej inwestycję o wartości 7,5 miliona EUR.

Nowy obiekt o powierzchni 300 000 mkw. zajmuje czołową pozycję pod względem kompetencji w zakresie przetwarzania stopów aluminium oraz wiedzy technicznej na Słowacji, a jego roczna zdolność produkcyjna sięga 150 000 samochodów. Pierwszy Land Rover Discovery zjechał z taśmy produkcyjnej na Słowacji we wrześniu.

Zakład wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i jako pierwszy w Europie stosuje system transportowy Pulse firmy Kuka, który zapewnia skrócenie o 30% czasu transportu w stosunku do tradycyjnych systemów taśmowych. Zastosowany zostanie w nim także wysoko zautomatyzowany proces lakierniczy, by zapewnić najwyższą jakość i zminimalizować wpływ na środowisko.

Z myślą o przyszłości fabryka została zaprojektowana w sposób elastyczny, by umożliwić zastosowanie inteligentnych, połączonych sieciowo technologii produkcji takich jak wizualizacja zakładu dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym do rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpłynie na wydajność, realizację i jakość procesu.

Słowacki sektor motoryzacyjny z segmentu premium ma ugruntowaną pozycję i stanowi 44% całej branży w kraju. Dzięki utworzonej w bliskiej odległości sieci dostawców firma Jaguar Land Rover pozyskuje lokalnie niektóre komponenty takie jak siedzenia czy koła w celu wsparcia produkcji modelu Land Rover Discovery w Nitrze, zapewniając kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw w sektorze motoryzacyjnym na Słowacji.