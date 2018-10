Źródło: Toyota

Nowa Toyota Camry to auto, które ma stanąć do walki z takimi modelami, jak m.in. Opel Insignia czy Ford Mondeo. Samochód mierzy 4,9 m długości, rozstaw osi wynosi 282 cm, a bagażnik ma pojemność 524 litrów. Co ciekawe, nowa Camry jest dostępna tylko z nadwoziem typu sedan.

W Polsce nowa Toyota Camry jest oferowana w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive. Standardowa odmiana Comfort zawiera m.in. pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense z aktywnym tempomatem, reflektory w technologii bi-LED, dostęp bezkluczykowy, 17-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, system multimedialny z ekranem 7” i kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i z tyłu. Warto dodać, że auto jest sprzedawane w formie przedsprzedaży, bowiem nowa Camry trafi do produkcji w lutym 2019 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w drugim kwartale 2019 roku. Za nowego sedana Toyoty trzeba zapłacić minimum 139 900 zł.

Pod maską pojazdu zagościł hybrydowy układ napędowy, składający się z 4-cylindrowego motoru benzynowego, generującego 178 KM, i 120-konnego silnika elektrycznego. Łącznie zestaw generuje maksymalnie 218 KM. Napęd jest przekazywany na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej przekładni e-CVT. Producent twierdzi, że auto jest w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 8,3 s, a prędkość maksymalna Camry to 180 km/h. Toyota deklaruje, że nowy sedan zużywa średnio 4,3 l na każde przejechane 100 km.

Toyota Camry - cena w Polsce