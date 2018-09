Ford Galaxy i Ford S-Max po faceliftingu - ceny w Polsce

Źródło: Ford

Pod względem stylistycznym Ford S-Max i Galaxy nie przeszły spektakularnej metamorfozy. W palecie lakierów pojawiły się dwa nowe kolory (niebieski Chrome Blue i srebrny Diffuse Silver), a Ford S-Max w wersji ST-Line otrzymał dodatkowo czerwone zaciski hamulcowe. W kabinie pasażerskiej zagościł system multimedialny SYNC 3, obsługiwany za pomocą 8-calowego dotykowego wyświetlacza. Zamiast klasycznych zegarów klienci mogą zdecydować się na zastąpienie ich 10-calowym ekranem. System aktywnej redukcji hałasu jest teraz standardem dla modeli S-MAX Vignale oraz dla modeli S-MAX i Galaxy wyposażonych w silnik Bi-turbo 240 KM EcoBlue.

W zmodernizowanych Fordach pojawiły się także nowe systemy bezpieczeństwa. System BLIS w obu modelach ostrzega wcześniej o pojazdach zbliżających się do martwego pola w lusterkach kierowcy przy wyższych prędkościach zbliżania się tych pojazdów. Dzięki nowym funkcjom zmiennego zasięgu działania BLIS za samochodem, system może teraz wykrywać pojazdy znajdujące się w odległości do 18 metrów. Pojawił się również system adaptacyjnego oświetlenia przedniego, który dostosowuje kąt wiązki światła do warunków jazdy i może zapobiegać oślepianiu innych kierowców, dzięki funkcji automatycznych świateł drogowych oraz system aktywnego asystenta parkowania, zapewniający wykonywanie manewrów bez użycia rąk przy parkowaniu prostopadłym.

W wariantach z 8-biegową przekładnią automatyczną dostępny jest aktywny tempomat z możliwością całkowitego zatrzymania pojazdu w ruchu miejskim i automatycznego ruszenia, jeśli czas zatrzymania jest krótszy niż 3 sekundy. Przy zatrzymaniach dłuższych niż 3 sekundy, żeby ruszyć kierowca powinien nacisnąć przycisk na kierownicy lub delikatnie nacisnąć pedał przyspieszenia.

Nowością jest również nowy system wycieraczek przedniej szyby Ford ClearView, który pomaga w skuteczniejszym oczyszczaniu brudnej szyby za wielu dysz zamontowanych w ramieniu wycieraczki

Ford nie zrezygnował z turbodiesli, dlatego w Fordach S-MAX i Galaxy są dostępne 2-litrowe silniki wysokoprężne EcoBlue o mocach 120 KM, 150 KM i 190 KM oraz 240 KM w wersji Bi-turbo. Nowa ośmiostopniowa automatyczna skrzynia biegów została zaprojektowana tak, by skuteczniej zoptymalizować zużycie paliwa, ale klienci mogą zdecydować się również na 6-biegową skrzynię manualną. Oba modele mogą być wyposażone w napęd na wszystkie koła, który może zmieniać rozdział momentu obrotowego na osie aż do proporcji 50/50 pomiędzy przednimi a tylnymi kołami w czasie poniżej 20 milisekund.

Ford S-Max - cennik

Silnik/Wersja Trend Titanium ST-Line Vignale 1.5 EcoBoost 165 KM FWD MT 114 180 zł 124 730 zł 133 930 zł - 2.0 EcoBlue 120 KM FWD MT 120 180 zł - - - 2.0 EcoBlue 150 KM FWD MT 126 180 zł 136 730 zł 145 930 zł 162 780 zł 2.0 EcoBlue 150 KM AWD MT 135 180 zł 145 730 zł 154 930 zł 171 780 zł 2.0 EcoBlue 150 KM FWD AT 135 680 zł 146 230 zł 155 430 zł 172 280 zł 2.0 EcoBlue 190 KM FWD MT 134 180 zł 144 730 zł 153 930 zł 170 780 zł 2.0 EcoBlue 190 KM FWD AT 143 680 zł 154 230 zł 163 430 zł 180 280 zł 2.0 EcoBlue 190 KM AWD AT 152 180 zł 163 230 zł 172 430 zł 189 280 zł 2.0 EcoBlue 240 KM FWD AT - 164 230 zł 173 430 zł 190 280 zł

Ford Galaxy - cennik