Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe - cena w Polsce

Mercedes-AMG poszerza swoją ofertę swoich sportowych aut o bazowy model – to nowy AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupe i AMG GT 53 4MATIC+ 4-Door Coupe. Ten pierwszy posiada rzędowy, turbodoładowany 6-cylindrowy silnik o pojemności 3 litrów, generujący 367 KM i 500 Nm. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,9 s, a jego prędkość maksymalna to 270 km/h. Rozrusznik zintegrowany z alternatorem – tzw. układ EQ Boost – krótkotrwale dostarcza dodatkowe 22 KM i 250 Nm. Z kolei wariant AMG GT 53 4MATIC+ 4-Door Coupe rozwija 435 KM i 520 Nm.

Najmocniejsza wersja sportowej limuzyny z Niemiec, czyli AMG GT 63 S 4-Door Coupe, ma pod maską czterolitrowe V8 biturbo rozwijające 639 KM i 900 Nm. Auto w tej konfiguracji przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,2 s. Prędkość maksymalna auta to 315 km/h. Nieco słabszy wariant, bez dopisku "S", czyli AMG GT 63 4-Door Coupe, posiada tę samą jednostkę napędową, ale osłabioną do 585 KM i 800 Nm.

Za podstawową wersję AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupe trzeba zapłacić minimum 430 500 zł, z kolei za najmocniejszą, czyli AMG GT 63 S 4-Door Coupe, wydamy co najmniej 793 500 zł.

