Suzuki Vitara po faceliftingu - cena w Polsce

W 2018 roku przypada 30. rocznica powstania modelu Vitara, dlatego Suzuki uznało, że jest to idealny moment na odświeżenie swojego SUV-a. Obecna, czwarta już generacja Vitary, została wprowadzona do sprzedaży w 2015 roku. Zmiany stylistyczne związane z faceliftingiem nie były drastyczne i ograniczyły się jedynie do przestylizowania przedniego i tylnego pasa nadwozia oraz dodania dwóch nowych lakierów, żółtego Solar Yellow Pearl i niebieskiego Ice Grayish Blue Metallic.

Jak zapewnia producent, wnętrze Vitary zostało przeprojektowane pod kątem poprawy jakości i komfortu. Pojawiły się nowe zegary, nowe wzory tapicerek, a deska rozdzielcza jest teraz wykonana z miększego tworzywa. Nowości pojawiły się także w dziedzinie bezpieczeństwa i należą do nich m.in. Dual Sensor Brake Support (DSBS) (system wykrywający pojazd lub pieszego przed samochodem, wykorzystując kamerę jednoobiektywową i czujnik laserowy) z opcją wykrywania pieszych i układem automatycznego hamowania, alarm opuszczenia pasa ruchu LDW (Lane Departure Warning), alarm przekroczenia linii pasa ruchu LDP (Lane Departure Prevention) oraz system rozpoznawania znaków drogowych TSR (Traffic Sign Recognition). Po raz pierwszy w modelu Suzuki są również oferowane: monitor martwego pola BSM (Blind Spot Monitor) i czujnik ruchu poprzecznego za pojazdem RCTA (Rear Cross Traffic Alert).

Gama jednostek napędowych dostępnych w odświeżonym Suzuki Vitara składa się z dwóch turbodoładowanych silników benzynowych. Pierwszy z nich, nowość, to 1.0 BoosterJet o mocy 112 KM, drugi natomiast to 1.4 BoosterJet, generujący 140 KM. W zależności od konfiguracji motory mogą być połączone z 5- i 6-biegowymi skrzyniami manualnymi lub 6-biegowymi przekładniami automatycznymi, a napęd może być przekazywany na przednie lub wszystkie koła.

Za podstawowo skonfigurowane, odświeżone Suzuki Vitara z silnikiem 1.0 BoosterJet, napędem na przednie koła, manualną skrzynią biegów i w wersji wyposażenia Comfort trzeba zapłacić minimum 64 900 zł.

