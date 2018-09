Nowa Honda CR-V - cena w Polsce

Źródło: Honda

Nowa Honda CR-V na tle poprzedniej generacji prezentuje się ciekawiej - wyróżnia się masywniejszymi nadkolami, ostrzejszymi liniami maski i tylnych partii nadwozia oraz typową dla nowej generacji modeli tej marki stylizacją pasa przedniego z charakterystycznym kształtem reflektorów. O 30 mm wydłużono rozstaw osi, a prześwit zwiększono o 35 mm (wynosi teraz 191 mm w wersji z napędem na przednie koła i 201 mm w wariantach z napędem na obie osie). Klienci mogą wybrać jeden z ośmiu kolorów nadwozia: niemetalizowany odcień Rallye Red, metalizowane – Lunar Silver, Modern Steel, Cosmic Blue i Premium Crystal Red lub perłowe lakiery Platinum White, Crystal Black oraz Premium Agate Brown. W katalogu znalazły się felgi o średnicy 17, 18 i 19 cali.

Po raz pierwszy kabina pasażerska Hondy CR-V może być 7-osobowa, jednak wiąże się to z dopłatą w wysokości 7000 zł. Pasażerowie mają więcej miejsca do dyspozycji, a bagażnik jest głębszy i dłuższy niż w poprzednim modelu. Podłoga posiada dwustopniową regulację wysokości bagażnika, co pozwala stworzyć płaską powierzchnię transportową do przewozu dużych przedmiotów. Świetnym rozwiązaniem jest możliwość ustawienia wysokości, do której ma otwierać się elektrycznie sterowana klapa bagażnika, np. w czasie postoju w niskim garażu.

Pod maską nowej Hondy CR-V znalazł się turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, który w zależności od konfiguracji generuje 173 KM (w połączeniu z manualną przekładnia i napędem na przednie lub wszystkie koła) lub 193 KM (w odmianie z bezstopniową przekładnią CVT i napędem na obie osie). Z czasem do sprzedaży trafi także wariant hybrydowy z dwulitrowym silnikiem benzynowym i i dwoma silnikami elektrycznymi.

Honda CR-V - cena w Polsce