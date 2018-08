Mazda MX-5 po modernizacjach - cena w Polsce

Najwyraźniej Japończycy doszli do wniosku, że powiedzenie "lepsze jest wrogiem dobrego" nie sprawdza się w przypadku Mazdy MX-5, dlatego postanowili nieco zmodernizował swój jeden z najsłynniejszych modeli. Zmiany objęły zarówno roadstera z miękkim dachem, jak i wariant RF ze składanym sztywnym dachem.

Pod względem stylistycznym zmiany nie powalają na kolana - postanowiono jedynie wprowadzić nowe kolory felg do katalogu. Z kolei modyfikacje wnętrza objęły wprowadzenie dwuosiowej regulacji kolumny kierowniczej (w końcu!), łatwiejszą regulację kąta oparcia foteli i łatwiejsze otwieranie drzwi, sztywniejsze i prostsze w montażu cupholdery oraz wprowadzenie do systemu multimedialnego funkcji Apple CarPlay i Android Auto.

Najważniejsze modyfikacje pojawiły się pod maską Mazdy MX-5, zwłaszcza w przypadku dwulitrowej jednostki napędowej, która dzięki zwiększeniu maksymalnej prędkości obrotowej rozwija teraz 184 KM (przy 7000 obr./min) i 205 Nm (przy 4000 obr./min). Dzięki kuracji wzmacniającej MX-5 z dwulitrowym motorem i manualną skrzynią biegów rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,5 s, a jej prędkość maksymalna to 219 km/h. Mniejszy, półtoralitrowy silnik generuje teraz 132 KM i 152 Nm, a w połączeniu z manualną 6-biegową skrzynią biegów pozwala na sprint 0-100 km/h w 8,3 oraz na rozpędzenie się do 204 km/h.

Zmodernizowana Mazda MX-5 otrzymała również kilka przydatnych rozwiązań wspomagających kierowcę. Są to m.in.: system wspomagania hamowania w warunkach jazdy miejskiej z funkcją wykrywania pieszych, system wykrywający nadjeżdżające pojazdy w trakcie cofania z funkcją automatycznego hamowania, system ostrzegania o utracie koncentracji przez kierowcę i system rozpoznawania znaków drogowych.

Mazda MX-5 2019 - cena w Polsce

SkyEnergy SkyPassion SkyFreedom 1.5 SKY-G 132 KM 6MT 89 900 zł - - 2.0 SKY-G 184 KM 6MT i-ELOOP 98 900 zł 105 900 zł 115 900 zł

Mazda MX-5 RF - cena w Polsce