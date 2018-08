Nowa terenowa opona od Nokiana

Nokian MPT Agile 2 Źródło: Nokian

Pojazdy obronne, terenowe i medyczne stawiają oponom wysokie wymagania. Niezależnie od nawierzchni i osiąganej prędkości muszą zapewniać zwrotność, dobrą przyczepność i co najważniejsze, nie zawieść kierowcy w najmniej oczekiwanym momencie. Nokian MPT Agile 2 to nowa, ulepszona względem oryginału, wersja znanego modelu.

Nokian Tyres od kilkudziesięciu lat współpracuje z Fińskimi Siłami Zbrojnymi oferując wysokiej klasy opony przystosowane do jazdy w każdym terenie. Skandynawskie warunki – od śniegu i lodu przez błoto aż po ostre kamienie i inne tego typu przeszkody – są dla ogumienia samochodowego niezwykle wymagające. Gdy tylko pojawiło się zapotrzebowanie na nową generację opon terenowych zespół Nokian Tyres natychmiast zabrał się do projektowania nowego typu opony.

„W przypadku dobrych opon terenowych kluczowym czynnikiem jest wszechstronność” – mówi Teppo Siltanen, product manager Nokian Heavy Tyres – „Muszą się one sprawdzać w każdych warunkach – zarówno przy jeździe po twardej nawierzchni jak i łagodnym terenie.” Jak wskazuje nazwa nowego modelu kwestią, do której przywiązano szczególną uwagę jest sterowność. Precyzyjne kierowanie pojazdem, często przy dużych prędkościach, jest niezbędne zarówno w przypadku operacji wojskowych jak i akcji ratunkowych czy pożarniczych.

Najważniejszą zmianą jest symetryczny wzór bieżnika, który doskonale sprawdza się niezależnie od kierunku obrotu opony. Dzięki nowej konstrukcji poprawiła się pionowa i boczna przyczepność oraz właściwości samoczyszczące opony, a jej ściany boczne posiadają teraz wzór maskujący. Nowy model, w porównaniu do poprzedniego, posiada większą powierzchnię styku co poprawia trakcję i zmniejsza ciśnienie powierzchniowe zapewniając wszystko to, co niezbędne do jazdy po miękkim terenie. Dodatkowo wolniejsze tempo nagrzewania wydłuża cykl eksploatacyjny opony. Ważnym aspektem opon zimowych jest możliwość korzystania z kolców. Nokian MPT Agile 2 posiada specjalnie zaznaczone miejsca do przymocowania kolców zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych.

Chociaż nowy model opon Nokian przeznaczony jest głównie do celów wojskowych, na tym nie kończy się jego wszechstronność. „Oprócz zastosowania do celów obronnych i militarnych, nowe opony mogą być wykorzystywane w działaniach cywilnych. Dzięki niezwykłej przyczepności, niezawodności i wszechstronności świetnie sprawdzą się w ciężkich pojazdach ratowniczych takich jak chociażby lotniskowe samochody pożarnicze czy ciężarówki terenowe” – wyjaśnia Teppo Siltanen.