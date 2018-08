Opel zanotował najwyższą od 18 lat liczbę sprzedanych aut w lipcu

W lipcu Opel sprzedał na polskim rynku 3783 samochody osobowe i dostawcze do 3,5t. Jest to wynik o 31,3% lepszy od uzyskanego w tym samym okresie poprzedniego roku – 2881 sztuk. Był to również najlepszy lipcowy wynik marki od 2000 roku. Łączna sprzedaż Opla po siedmiu miesiącach tego roku wyniosła 24 237 samochodów, to także rekordowy rezultat – najlepszy od 18 lat i wzrost o 5,4% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku – 22 994 egzemplarze.

Liderem sprzedaży w gamie marki Opel po siedmiu miesiącach roku jest Astra, której łączna sprzedaż wyniosła 9976 sztuk. Na drugim miejscu w rankingu modeli uplasowała się Corsa z wynikiem 3862 egzemplarzy. Świetnie wyniki zanotowała również Insignia. Sprzedaż tego modelu od początku roku wyniosła 2961 sztuk, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Dobrze radzą sobie również crossovery – Crossland X oraz Grandland X, ich udział w gamie Opla systematycznie rośnie.

W salonach Opla jesienią zadebiutują kolejne nowości. Klienci mogą już składać zamówienia na Combo Life. Samochód oferuje mnóstwo miejsca, elastyczność konfiguracji, innowacyjne technologie oraz typową stylistykę Opla. Rodzinny kombivan jest dostępny w dwóch długościach oraz odmianie pięcio- i siedmiomiejscowej. Auto można już zamawiać w promocyjnej cenie premierowej od 68 800 zł. Niebawem gamę wzmocni również lekki samochód dostawczy Opel Combo.

Amatorów szybszej jazdy może zainteresować nowa Corsa GSi, z turbodoładowanym silnikiem i zawieszeniem OPC. Auto wyposażono w zawieszenie OPC zapewniające wzorowe prowadzenie i krótką drogę hamowania. Corsa GSi jest napędzana turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1.4 litra, generującym moc 150 KM i 220 Nm momentu obrotowego. Corsa GSi osiąga prędkość maksymalną 207 km/h. Sportową Corsę można już zamawiać w cenie 83 300 zł.

Źródło: Opel