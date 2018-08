Już 7 września startują nowe połączenia FlixBusa, w ramach których będzie można dojechać m.in. do Gdyni, Sopotu, Wałbrzycha czy Przemyśla. Do tej pory uruchomiono prawie 15 nowych relacji, tylko w sierpniu zielone autobusy ruszyły w drogę na trasach Wrocław-Warszawa, Wrocław-Zakopane oraz Kraków-Amsterdam. FlixBus wprowadza także możliwość rezerwacji fotelików dla dzieci w wybranych autobusach i otwiera swój pierwszy w Polsce FlixShop.

Pasażerowie, którzy chcą udać się w jesienną podróż FlixBusem na trasach, które rozpoczną kursowanie 7 września (m.in, Warszawa-Gdynia, Warszawa-Karpacz oraz Warszawa-Przemyśl), już teraz mogą kupić bilet na przejazdy do 5 listopada. Bilety na nowe połączenia objęte są promocją – ceny zaczynają się od 99 groszy.

Promocja oraz wydłużenie kalendarza obejmuje połączenia:

Warszawa-Sopot-Gdynia

Warszawa-Rzeszów-Przemyśl

Warszawa-Wrocław-Wałbrzych

Warszawa-Wrocław-Karpacz

Warszawa-Wrocław-Zgorzelec

Warszawa-Łódź-Zgierz

Pozostałe trasy FlixBusa są systematycznie przedłużane, uruchamiane i włączane do sprzedaży, tak by umożliwić zaplanowanie wyjazdów z aż trzy miesięcznym wyprzedzeniem. Do tej pory wystartowało blisko 15 nowych połączeń, z czego trzy w sierpniu na trasach: Wrocław-Warszawa, Wrocław-Zakopane oraz Kraków-Amsterdam zmodyfikowanej linii N20, m.in. przez Katowice i Wrocław.

Pierwszy oficjalny sklep FlixBusa w Polsce

Sieć stacjonarnych punktów sprzedaży biletów na przejazdy FlixBusem rozszerza się dynamicznie. W lipcu FlixBus nawiązał współpracę z siecią biur podróży MyTravel, dzięki czemu liczba takich placówek wzrosła do ponad 320. Bilety można także kupić na stronie internetowej www.flixbus.pl, w aplikacji mobilnej, a od tego tygodnia – również w pierwszym stacjonarnym sklepie FlixShop w Warszawie, na stacji Metro Młociny, przy ul. Kasprowicza 145/A4. Sklep otwarty będzie 7 dni w tygodniu w godzinach 7-20, a w piątki w godzinach 7-23.

Bezpieczna podróż z dzieckiem

W tym miesiącu FlixBus wprowadził także możliwość rezerwacji fotelików dla dzieci. Zapotrzebowanie na fotelik należy zgłosić w biurze obsługi klienta najlepiej do 24h przed planowanym kursem pod numerem telefonu +48 22 307 93 34. Foteliki można rezerwować na połączeniach wybranych partnerów, w tym: Souter Holdings Poland, Inter, Follow me!, Limes, Limes-Tours, Delta Transport, PKS Bydgoszcz, TPO Pastuszak, PKS Szczecinek, Mobilis. Foteliki posiadają pasy bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z normą ECE-R44/04 i przeznaczone są dla dzieci o wadze od 9 do 36 kg.

