Kolejne elektryczne Solarisy trafiły do Norwegii

W lipcu Solaris dostarczył kolejne autobusy do Norwegii. Zakończyły się odbiory pięciu Solarisów Urbino 12 electric dla przewoźnika Boreal Buss AS z Kristiansand. Jest to drugie po Oslo norweskie miasto stawiające na polskie bezemisyjne pojazdy. Zrealizowany kontrakt ma wartość 3 mln euro.

Solaris zakończył w lipcu swój drugi projekt obejmujący dostawy autobusów elektrycznych na rynek norweski. Pięć dwunastometrowych pojazdów zasiliło flotę przewoźnika w mieście Kristiansand i już wozi pasażerów na linii numer 10.

Dwunastometrowe Urbino electric dla Kristiansand napędzane są dwoma silnikami trakcyjnymi (o mocy 125 kW każdy) zintegrowanymi z elektryczną osią napędową. Energia magazynowana jest w bateriach Solaris High Power o pojemności 145 kWh, które są ładowane poprzez pięciopolowy pantograf zamontowany na dachu, przygotowany do mocy 300 kW oraz złącze plug-in. Całość oświetlenia, zewnętrznego i wewnętrznego, wykonana jest w technologii LED. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację z funkcją grzewczą, z kolei pasażerowie swoje urządzenia mobilne naładują w piętnastu podwójnych gniazdach USB. Uruchomienie pojazdu zabezpieczone jest alkolockiem.

Solaris obecny jest w Norwegii od 2006 roku, dostarczając w tym czasie blisko 550 pojazdów do 20 miast. W ubiegłym roku przewoźnicy Norgesbuss i Unibuss odebrali łącznie 4 Urbino 12 electric, które użytkowe są w Oslo. Kristiansand zostało właśnie drugim miastem w Norwegii z elektrycznymi Solarisami.