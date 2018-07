Nowa generacja Audi TT i Audi TTS z mocniejszym silnikiem

Kompleksowe odświeżenie. Ikona stylistyki otrzymuje nowy, sportowy i bardziej wyrafinowany wygląd zewnętrzny, silniki o zwiększonej mocy i rozszerzoną linię standardowego wyposażenia. Również model TTS, kompaktowy sportowiec z najwyższej półki oferowany przez Audi, jest teraz jeszcze bardziej atrakcyjny.

Pierwsza generacja Audi TT miała swoją premierę w roku 1998. Trzy lata wcześniej Audi zaprezentowało TT jako samochód koncepcyjny – najpierw podczas wystawy IAA we Frankfurcie wersję Coupé, a później wersję Roadster podczas Tokyo Motor Show. W krótkim czasie od rynkowej premiery, wersja TT Coupé wskoczyła na szczyt sprzedaży w swoim segmencie.

Audi TT oznacza przyjemność z jazdy, stylistykę i wielkie przywiązanie do szczegółów. Aluminiowe elementy w skupionym na kierowcy wnętrzu, progresywna stylistyka obręczy, krótka dźwignia zmiany biegów, której gałka ma charakterystyczny wygląd piłki, jedyne w swoim rodzaju zamknięcie wlewu paliwa oraz okrągłe, podwójne końcówki rury wydechowej, to typowe elementy stylistyczne, po których rozpoznać można ten kompaktowy, sportowy samochód. Stylistyka auta opierająca się na wyraźnych motywach geometrycznych, ma swoich fanów na całym świecie.

Sportowa i ekspresyjna: stylistyka zewnętrzna

Muskularny, progresywny i jeszcze bardziej sportowy – oto wygląd zewnętrzny nowego Audi TT. Jego przód to charakterystyczny, trójwymiarowy grill osłony chłodnicy Singleframe. Duże wloty powietrza na bokach, już w wersji podstawowej podkreślają szerokość auta.

W tyle pojazdu, poziome linie również podkreślają jego szerokość. Według założeń klasycznej stylistyki TT, pod pokrywą wlewu paliwa nie znajdziemy korka. Kierowca umieszcza końcówkę pistoletu dystrybutora paliwa bezpośrednio we wlewie – to typowo sportowy element stylistyczny. Reflektory przednie w technice diodowej lub diodowej Matrix są dostępne opcjonalnie. Razem z nimi występuje inny charakterystyczny element stylistyczny – kierunkowskazy ze zdynamizowanym sposobem sygnalizowania. Opcjonalny zewnętrzny pakiet stylistyczny S line podkreśla sportowy charakter Audi TT.

Model TT Coupé ma 4,19 m. długości, krótkie zwisy nadwozia i rozstaw osi 2,51 m. Nowe TT opuszcza fabrykę na 17-calowych kołach. Audi i Audi Sport oferują ponadto opcjonalne felgi w rozmiarach 18, 19 i 20 cali. Do palety barw nadwozia dochodzą trzy nowe kolory: niebieski cosmos, pomarańczowy pulse oraz dostępny tylko w wersji TTS i w linii S line niebieski turbo.

Zwiększona moc: silniki TFSI

W nowym TT Audi oferuje dwa silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem, których moc została wyraźnie zwiększona. Wersja bazowa to 40 TFSI o mocy 145 kW (197 KM). Druga jednostka to 45 TFSI o mocy 180 kW (245 KM). Oba oddają jeszcze więcej mocy niż ich poprzednicy. Jednostka 2.0 TFSI o mocy 225 kW (306 KM) montowana w wersji TTS, rozpędza TTS Coupé od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy – o dziesięć setnych sekundy szybciej niż w modelu poprzednim. Wszystkie trzy jednostki napędowe wyposażone są w filtr cząstek stałych.

Z silnikami modelu TT Audi montuje sześciobiegową, manualną skrzynię biegów lub siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię automatyczną. Automatyczną skrzynię S tronic standardowo montuje się w modelu TTS. W obu typach skrzyń, krótkie przełożenia biegów niższych pozwalają na dynamiczne przyspieszanie, podczas gdy dłuższe przełożenia biegów wyższych redukują prędkość obrotową silnika i ograniczają zużycie paliwa.

Doskonałe właściwości sportowe: podwozie i napęd quattro

Wersja z silnikiem 45 TFSI (180 kW/245 KM) może być wyposażona w stały napęd na cztery koła quattro, którego hydrauliczne sprzęgło wielopłytkowe zaprojektowano w ten sposób, by dynamika i wydajność pojazdu były jak najwyższe. Napęd quattro, podobnie jak system dynamicznego prowadzenia Audi drive select przy pomocy którego kierowca sam ustala różne tryby prowadzenia, to wyposażenie standardowe wersji TTS. Ustawienia Audi drive select wpływają również na dostępny opcjonalnie adaptacyjny układ kontroli tłumienia magnetic ride, który dla TTS jest także elementem wyposażenia standardowego.

Prowadzenie nowego Audi TT i nowego Audi TTS jest dynamiczne i bardzo precyzyjne. Jeśli klient zdecyduje się na zakup pakietu S line sport lub układu Audi magnetic ride, zawieszenie pojazdu jest o 10 mm niższe. Wśród innych systemów i układów zestrojonych z zawieszeniem znajdziemy progresywny układ kierowniczy, czterowahaczowe zawieszenie tylne oraz system stabilizacji toru jazdy ESC. Podczas szybkiego pokonywania zakrętów aktywuje się selektywny rozkład momentów obrotowych między kołami, który w razie potrzeby wspomaga prowadzenie, wprowadzając precyzyjne impulsy hamowania na nieobciążone koła znajdujące się wewnątrz zakrętu.