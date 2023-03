Mitsubishi L200 2024, czyli kolejna generacja modelu ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku lub na początku kolejnego. Co wiadomo o modelu?

Mitsubishi L200 2024. Co wiadomo o pick-up`ie?

Koncepcyjna wersja Mitsubishi L200 2024 o nazwie XRT Concept, charakteryzuje się ostrą stylizacją pasa przedniego i mocną maską silnika. Ponadto samochód koncepcyjny otrzymał przednie i tylne błotniki z wyraźnie zaznaczonymi nadkolami oraz opony błotno-terenowe. Nadwozie otrzymało maskującą szatę graficzną inspirowaną skałami wulkanicznymi emanującymi skondensowaną energią, a boki ozdobiono grafiką charakterystyczną dla marki Ralliart o 10 równoległych liniach, która wyraża pasję jazdy typową dla Mitsubishi Motors.

Jako samochody robocze, pickupy muszą oferować wysoką niezawodność i zdolności terenowe, aby użytkownicy mogli bezpiecznie dostarczać ładunki do miejsc przeznaczenia i wykonywać codzienną pracę. Z drugiej strony, pickupy mogą być również dostarczać przyjemności właścicielom, muszą więc być łatwe w prowadzeniu, wygodne i praktyczne podczas plenerowych wyjazdów wypoczynkowych. Muszą być niezawodne i godne zaufania, aby użytkownicy mogli bez obaw prowadzić samochód w każdych warunkach pogodowych i drogowych - powiedział Takao Kato, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors.

Mitsubishi L200 2024, nowe Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200 VI, Mitsubishi L200 szóstej generacji Mitsubishi L200 2024. Tak będzie wyglądać nowe wcielenie pick-up`a Mitsubishi

Mitsubishi L200 2024 jest właśnie intensywnie testowany

Rok fiskalny 2023 jest dla Mitsubishi Motors szczególnie ważnym rokiem, w którym przyspieszymy naszą działalność w regionie ASEAN, wprowadzając na rynek całkowicie nowy model L200 oraz całkowicie nowego kompaktowego SUV-a.

Całkowicie nowy Triton przechodzi ostatnie udoskonalenia w ramach przygotowań do premiery, wynikające z przeprowadzenia rygorystycznych testów wytrzymałościowych na całym świecie, z jednoczesnym wykorzystaniem know-how zdobytego podczas startów w rajdach. Ja sam wybrałem się na jazdę próbną po torze off-roadowym w Hokkaido i osobiście doświadczyłem, jak pewnie prowadzi się Triton/L200, jakie daje poczucia bezpieczeństwa i niezawodności. Prace rozwojowe nad modelem przebiegają dobrze, a obecnie przechodzi on ostatnie poprawki w ramach przygotowań do premiery - powiedział Takao Kato, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors.

Ważne W tym punkcie drobna uwaga. Rok fiskalny 2023 trwa od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.

Kiedy pojawi się nowe Mitsubishi L200?

Mitsubishi L200, zwane na niektórych rynkach Triton, stanowi ważny produkt w gamie japońskiej marki. Po pierwsze to najlepiej sprzedający się model Mitsubishi Motors produkowany w fabryce Laemchabang w Tajlandii. Po drugie pick-up jest eksportowany do około 150 krajów świata. Wraz z pierwszym pełnym przekonstruowaniem pojazdu od około dziewięciu lat, całkowicie nowy L200 2024 będzie szóstą generacją modelu. Premiera auta jest zapowiedziana na 44. Międzynarodowy Salon Samochodowy w Bangkoku 2023. Następnie pick-up będzie wprowadzany na rynki kolejno w regionie ASEAN, Oceanii i na inne rynki globalne.

