Volkswagen ID.2all, czyli uśmiechnięty elektryk

Jednym z elementów nowego języka projektowania jest kształt słupka C, przypominający rozwiązanie z pierwszego Golfa. ID. 2all jest pierwszym Volkswagenem z nową interpretacją tego elementu. Inne cechy stylistyczne konceptu to dynamiczne linie, ponadczasowa elegancja i 20-calowe felgi z oponami 225/40. 20-calowe w segmencie B! System inforozrywki ma bardzo proste menu, analogową regulację głośności, a klimatyzacją steruje się przy pomocy oddzielnego panelu.

Dolna krawędź okien, znajdujące się poniżej przetłoczenie i próg są równoległe, ale zarazem wyglądają dynamicznie. Tak właśnie jest w przypadku ID. 2all. Przetłoczenie poniżej linii okien znajduje się dokładnie na linii wyznaczonej przez złotą proporcję w ID. 2all. Także w Garbusie i Golfie stosowano zasadę złotej proporcji. Auto ma też coś na kształt uśmiechu – mówi Andreas Mindt, szef designu Volkswagena.

Volkswagen ID.2all, elektryczny Volkswagen ID.2all, elektryczne Polo, elektryczny Volkswagen Polo Volkswagen ID.2all. Tak będzie wyglądać elektryczne Polo? Materiały prasowe Volkswagen

Volkswagen ID.2all: napęd, moc, zasięg, ładowanie

Volkswagen ID.2all będzie oczywiście samochodem czysto-elektrycznym. Otrzyma moc sięgającą 226 koni mechanicznych. A ta powinna się przełożyć na więcej niż niezłe osiągi. Samochód ma przyspieszać do pierwszej setki w mniej niż 7 sekund. To wynik podobny do dostępnego obecnie, 207-konnego Polo GTI. Prędkość maksymalna? Ta będzie iście "elektryczna". Nowy Volkswagen raczej nie rozpędzi się do szybkości wyższej, niż 160 km/h.

Ważne Volkswagen ID.2all to pierwszy elektryk niemieckiej marki zbudowany na platformie MEB, który otrzyma... przedni napęd. Tak, przedni! To oznacza, że także z przodu zlokalizowane zostaną silniki elektryczne.

Kluczową kwestią w przypadku napędu stanie się zasięg. Według cyklu WLTP ID.2all powinien pokonać na jednym ładowaniu około 450 km. A to połowa informacji. Niemcy zapewniają, że ładowanie modelu od 10 do 80 proc. powinno zająć jakieś 20 minut. Konieczna pewnie jest jednak naprawdę mocna ładowarka.

Wymiary Volkswagen ID.2all. To będzie elektryczne... Polo!

Niemcy określili wymiary Volkswagena ID.2all. Pojazd będzie miał 4050 mm długości, 1812 mm szerokości i 1530 mm wysokości. To oznacza mniej więcej tyle, że jego nadwozie pod względem wielkości powinno przypominać aktualną generację Volkswagena Polo. Wnętrze? Tu raczej zacznie się nowa bajka. I zadecydują o tym dwa powody. Po pierwsze napęd elektryczny zajmuje mniejszą ilość przestrzeni, a więc więcej miejsca można wygospodarować dla pasażerów. Po drugie podstawą modelu stanie się platforma MEB Entry. A ta pozwoli na jeszcze lepsze gospodarowanie kabiną.

Nie do końca jestem w stanie powiedzieć ile przestrzeni otrzymają pasażerowie np. na nogi czy nad głowami. Wiem natomiast, że bagażnik Volkswagena ID.2all będzie wprost olbrzymi! W konfiguracji bazowej ma zaoferować 490 litrów. Tyle ile dziś mają auta segmentu D, a nie B. Maksymalnie przestrzeń załadunkową można powiększyć do 1330 litrów.

Ile będzie kosztować Volkswagen ID.2all?

Volkswagen zaprezentuje produkcyjną wersję ID. 2all na rynek europejski w 2025 roku. Celem jest cena bazowej wersji na poziomie poniżej 25 000 euro. To po dzisiejszym kursie daje blisko 120 tys. zł. W skrócie, pierwsze w historii elektryczne Polo będzie kosztować prawie tyle, ile dziś trzeba zapłacić za 207-konny model GTI. Tanio nie jest, ale patrząc na obecną strukturę rynkową elektryków, tragedii również nie ma. Oczywiście pod warunkiem, że tą cenę Niemcom uda się utrzymać. To w pierwszej kolejności...

Wyposażenie Volkswagena ID.2all. Na co można liczyć?

Pomijając 226-konny silnik elektryczny, Volkswagen ID.2all ma otrzymać szereg technologii z większych i droższych modeli ID. Na liście wyposażenia hatchbacka będzie można znaleźć m.in. matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT, światła tylne 3D LED z listwą pomiędzy nimi, system Park Assist Plus z funkcją pamięci, Travel Assist do częściowo zautomatyzowanej jazdy, ID.Light, elektrycznie sterowane fotele z funkcją masażu oraz panoramiczny szklany dach.

Funkcjonalność? Twórcy Volkswagena ID.2all pomyśleli i o niej. Składane oparcie przedniego fotela pasażera pozwala uzyskać przestrzeń ładunkową o długości 2,20 metra. Oparcia tylnej kanapy składają się w stosunku 40:60. Pod tylną kanapą umieszczony jest schowek o pojemności 50 litrów.

Volkswagen ID.2all to jeden z elementów szeroko zakrojonego planu

Wersja produkcyjna ID. 2all będzie jednym z dziesięciu nowych modeli elektrycznych, które Volkswagen wprowadzi na rynek do 2026 roku. W najbliższym czasie pojawią się trzy auta: ID.3 drugiej generacji i sportowy ID.3 GTX oraz flagowy ID.7, następnie w 2026 roku na rynek trafi kompaktowy elektryczny SUV. A w tym punkcie imponujące plany Volkswagena tak naprawdę dopiero się zaczynają.

Marka z Wolfsburga chce mieć najszerszą gamę pojazdów elektrycznych ze wszystkich producentów. Jej celem jest też osiągnięcie w Europie udziału samochodów elektrycznych w dostawach na poziomie 80 procent.

