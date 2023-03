Mitsubishi i Ralliart. Prawie 40 lat pięknej historii

Ralliart by Mitsubishi to piękna karta w historii marki. Mówimy bowiem o dziale marki przygotowującym pojazdy wyczynowe do rywalizacji w najtrudniejszych imprezach sportowych, między innymi rajdach długodystansowych czy cross country. Ta historia zaczęła się w roku 1984, a jedną z jej jaśniejszych gwiazd przez długie lata był Lancer Evo. Teraz na karcie chce się zapisać również Mitsubishi Eclipse Cross. Tyle że SUV-coupe wpisze się raczej na jej marginesie. Bo tu nie mówimy o pełnej modyfikacji, a tak właściwie kilku efektownych dodatkach.

Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart. Pakiet delikatnych dodatków

Pakiet dodatków Ralliart dla modelu Eclipse Cross PHEV oznacza duży spojler dachowy, wyraziste nakładki progowe, dolne nakładki obu zderzaków, napis "Eclipse Cross" na całą szerokość maski oraz inne detale harmonizują z lakierami i elementami nadwozia zarówno wersji Intense Plus, jak i Instyle Plus, dla których są dostępne. Pakiet występuje w dwóch wariantach, różniących się kolorystyką liter emblematów.

Ważne Mitsubishi rekomenduje także akcesoria opcjonalne, uzupełniające sportowy charakter pakietu Ralliart. Mowa o czarnych, osiemnastocalowych felgach 18x7J ze wzmacnianymi oponami zimowymi 225/55R18 102V XL, przeznaczonymi do SUV-ów.

Ile kosztuje pakiet Ralliart do Mitsubishi Eclipse Cross?

Ile kosztuje Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart? Dokładnie 11 600 zł z montażem. Tyle że do sumy tej doliczyć trzeba jeszcze cenę auta, jeżeli kierujący nie nabył go wcześniej. W efekcie Eclipse Cross Intense Plus z pakietem Ralliart zostanie dziś wyceniony na 211 590 zł (po naliczeniu rabatu wynoszącego 20 tys. zł), a Eclipse Cross Instyle Plus z pakietem Ralliart na 219 590 zł (po naliczeniu rabatu wynoszącego 25 tys. zł). Mówienie o cenie pakietu Ralliart wraz z montażem może jednak oznaczać, że da się go zastosować również w modelach kupionych wcześniej.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Trzy silniki i napęd AWD

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV będzie napędzane za pomocą trzech silników – jeden ma napęd benzynowy, a dwa elektryczny. Elektryki pojawią się przy przedniej i tylnej osi – tym samym tryb czteronapędowy będzie dostępny także podczas jazdy zeroemisyjnej. Tak skomponowany układ napędowy oferuje 188 koni mechanicznych. Dane techniczne? Mitsubishi Eclipse Cross PHEV osiąga pierwszą setkę w 10,9 sekundy, rozpędza się maksymalnie do 162 km/h oraz w trybie elektrycznym jest w stanie pokonać w mieście nawet 55 kilometrów.

Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart nadal korzysta też z systemu A-AWC, czyli super all wheel control. Dwa silniki elektryczne sprzężone z system aktywnej kontroli znoszenia (AYC), systemem ABS oraz aktywną kontrolą trakcji stabilizacji toru jazdy (ASTC) zapewniają możliwość napędzania wszystkich czterech kół pojazdu.

Mitsubishi nie zmienia jednego. Długiej gwarancji na auto!

Pakie Ralliart dostępny w Mitsubishi Eclipse Cross być może uatrakcyjnia nieco wygląd SUV-a. Być może nawet nadaje mu nieco nietuzinkowego charakteru. Tyle że nie zmienia jednocześnie trzech rzeczy. Po pierwsze tego, że uroda auta przez wielu jest traktowana dyskusyjnie. Po drugie tego, że model mimo wszystko ma już 5 lat. Po trzecie największej zalety Mitsubishi, a więc długiej gwarancji. Wybór modelu z pakietem Ralliart nadal oznacza 5 lat lub 100 000 km ochrony producenckiej i 8 lat gwarancji lub 160 000 km na pojemność akumulatora trakcyjnego.

