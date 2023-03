Mitsubishi Outlander PHEV 2024. Nowy plug-in potwierdzony!

Mitsubishi Outlander PHEV 2024 zostanie opracowany z myślą o europejskim rynku. Co wiadomo o nowym SUV-ie plug-in od Mitsubishi?

Mitsubishi Outlander PHEV 2024. Marka potwierdza model

Pogłoski mówiące o śmierci Mitsubishi w Europie były zdecydowanie przesadzone. Marka powraca i to ze zdwojoną siłą! Nowy ASX już jest dostępny w sprzedaży, a już marka szykuje premierę nowego Colta i Outlandera. Dziś skupimy się na tym ostatnim. Co wiadomo o modelu? Flagowy Outlander PHEV z segmentu D-SUV zostanie opracowany z myślą o europejskim rynku i wprowadzony w roku 2024. Będzie wyposażony w układ 4x4 Plug-in hybrid drugiej generacji. To oznacza dwa silniki elektryczne napędzające obie osie i napęd Super-All Wheel Control.

Ważne Tak, nowy Outlander PHEV pojawi się w Europie w 2024 roku.

Mitsubishi nie znika z Europy. Wprost przeciwnie!

Wprowadzenie Outlandera PHEV jest potwierdzeniem zaangażowania Mitsubishi Motors w obecność na rynku europejskim, stanowi też nowy, ważny krok w naszym planie produktowym, dzięki któremu wracamy do głównego europejskiego segmentu SUV-ów segmentu D – powiedział Frank Krol, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors Europe.

Desing Mitsubishi Outlandera PHEV 2024

Nadwozie nowego Mitsubishi Outlandera PHEV będzie odzwierciedleniem języka projektowego Mitsubishi Motors. Linie boczne są zgodne z koncepcją Sculpted Solidity. Z przodu widzimy motyw Dynamic Shield a design tyłu auta wyróżnia unikalny sześciokątny wzór zawarty w koncepcji Hexaguard Horizon. Wszystkie te elementy - jak tłumaczy to PR Mitsubishi - budują wizualne odczucie bezpieczeństwa i siły.

Mitsubishi Outlander PHEV 2024 będzie czerpać wzorce od poprzedników

Nowy Mitsubishi Outlander PHEV 2024 oznacza zmianę generacyjną. To jednak jeszcze nie oznacza wyrzucenie do kosza starych, sprawdzonych rozwiązań. Bo nowy SUV ma cały czas pamiętać o założeniach pioniera. Tym bardziej że ten odniósł niezaprzeczalny sukces.

Trzy poprzednie generacje Outlandera sprzedały się w Europie w liczbie ponad pół miliona egzemplarzy od wprowadzenia na rynek w 2003 roku. Flagowy nowy Outlander będzie 4. generacją, a dzięki wielokrotnie nagradzanemu wzornictwu i technologii wprowadzi markę w Europie w nowy wymiar – powiedział Frank Krol, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors Europe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo