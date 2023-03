Design nowego Volkswagena ID.3

Nowy Volkswagen ID.3 otrzymał m.in. nowy wzór zderzaka. Podczas projektowania nowej maski, zespół projektowy chciał uzyskać większą powierzchnię lakierowaną w kolorze nadwozia. Dzięki temu, że usunięto czarny pasek pod szybą przednią maska wydaje się teraz dłuższa. Zoptymalizowane i powiększone wloty powietrza z przodu nadają ID.3 muskularny wygląd. Aerodynamika została poprawiona dzięki lepszemu przepływowi powietrza w okolicy przednich kół (tworzy się dzięki temu rodzaj kurtyny powietrznej). Z tyłu rzucają się w oczy nowe światła, które teraz zachodzą częściowo na klapę bagażnika.

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen

Co lifting zmienił we wnętrzu Volkswagena ID.3?

Nowy ID.3 zachwyca nowymi akcentami. Smaczkiem są szwy w kontrastującym kolorze czy boczki drzwi i tapicerka foteli obite materiałem Artvelours Eco. Ten w 71 proc. składa się z surowca wtórnego uzyskanego z powtórnego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych. A to dopiero początek materiałowej rewolucji. Bo marka całkowicie zrezygnowała ze skóry i innych materiałów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, w zgodzie z sugestiami klientów, we wnętrzu ID.3 po liftingu pojawiło się więcej miękkich elementów.

Ładowanie plug&charge w nowym Volkswagenie ID.3

Ładowanie nowego ID.3 jest łatwiejsze i wygodniejsze dzięki takim funkcjom, jak Plug & Charge czy inteligentnemu planerowi trasy samochodów elektrycznych. Wystarczy podłączyć kabel przy stacji ładowania, by pojazd uwierzytelnił się i rozpoczął proces ładowania. Na dłuższych trasach planuje on postoje na ładowanie w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu – wykorzystując przy tym aktualne informacje o ruchu drogowym i prognozy, a także poziom naładowania akumulatora. Przystanki na ładowanie są wybierane dynamicznie na podstawie dostępności punktów ładowania – w ten sposób funkcja planowania trasy może zasugerować dwa krótkie przystanki na stacji ładowania o dużej mocy zamiast jednego długiego przystanku w punkcie o małej mocy.

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen

Lifting ID.3 to też nowe oprogramowanie

Nowy Volkswagen ID.3 jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie umożliwiające zdalne aktualizacje (over-the-air). Za kierownicą umieszczony jest wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala, obsługiwany za pomocą przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Pośrodku deski rozdzielczej jest duży, 12-calowy dotykowy ekran systemu nawigacji, telefonu, multimediów, systemów wspomagających i ustawień pojazdu. Struktura menu jest zorganizowana w bardziej przejrzysty sposób. Np. menu ładowania jest w gronie tych najłatwiej dostępnych.

Opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością prezentuje na przedniej szybie takie informacje jak prędkość i wskazówki nawigacji. Dla kierowcy instrukcje te wydają się znajdować 10 metrów przed pojazdem, dzięki czemu nie ma potrzeby odrywać wzroku od drogi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy Volkswagen ID.3 z nowym Travel Assist

Opcjonalny system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej jest dostępny w ID.3. W połączeniu z adaptacyjnym tempomatem (ACC) przy prędkości od 0 km/h aż do prędkości maksymalnej oraz systemem Lane Assist.

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen

Nowy Volkswagen ID.3 lifting Nowy Volkswagen ID.3. Lifting elektrycznego Golfa Materiały prasowe Volkswagen