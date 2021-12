Toyota bZ4X. Elektryczna Toyota – dane techniczne

Toyota bZ4X to pierwsza elektryczna Toyota w segmencie SUV. Co warto wiedzieć o aucie i jakie są dane techniczne? Sprawdzamy.

Toyota bZ4X – platforma:

Jest to pierwszy model opracowany przez Toyotę od początku jako samochód elektryczny na baterię (BEV), a także pierwszy, w którym zastosowano nową platformę zaprojektowaną specjalnie dla pojazdów BEV. W platformie eTNGA (Toyota New Global Architecture) baterie są umieszczone pod podłogą pojazdu i stanowią integralną część podwozia. Daje to wiele korzyści, w tym nisko położony środek ciężkości, doskonałe wyważenie przód/tył oraz wysoką sztywność nadwozia, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, komfort jazdy i prowadzenie.

Toyota bZ4X – dane techniczne:

Toyota bZ4X – napęd:

Toyota bZ4X z napędem na przednie koła jest napędzana dynamicznym silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM (150 kW) i momencie obrotowym 265 Nm. Auto z tym napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 160 km/h. Model z napędem na wszystkie koła ma maksymalną moc 217 KM i moment obrotowy 336 Nm. Prędkość maksymalna tej wersji pozostaje bez zmian, a przyspieszenie do 100 km/h wynosi 7,7 sekundy (wstępne dane sprzed homologacji). Napęd samochodu oferuje tryb jazdy "przy pomocy jednego pedału", w którym wzmocnione zostało odzyskiwanie energii z hamowania.

Toyota bZ4X – napęd na cztery koła:

Elektryczny napęd AWD opiera się na współpracy dwóch silników elektrycznych o mocy 80 kW napędzających osobno przednią i tylną oś. System jest wyposażony w selektor trybów jazdy XMODE, który pozwala kierowcy dobrać odpowiednie ustawienia do warunków. Toyota bZ4X będzie pierwszym modelem marki z układem kierowniczym steer-by-wire - One Motion Grip. Po rozdzieleniu mechanicznego połączenia kierownicy z przednimi kołami to elektroniczny system dostosowuje skręt kół do intencji kierowcy. To rozwiązanie pozwoliło uzyskać więcej przestrzeni na nogi, poprawiło pozycję za kierownicą oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Do osiągnięcia skrajnych położeń kół wystarczy obrót wolantu o 150 stopni.

Toyota bZ4X – bateria i zasięg:

Litowo-jonowa bateria o wysokiej gęstości mocy ma 71,4 kWh pojemności, co oznacza spodziewany zasięg ponad 450 km (zgodnie z normą WLTP). Bateria może zostać szybko naładowana bez narażania na utratę jej żywotności: naładowanie do poziomu 80 procent można osiągnąć w 30 minut przy użyciu szybkiej ładowarki o mocy 150 kW (CCS2). Zasięg bZ4X na jednym ładowaniu można zwiększyć za pomocą opcjonalnego dachu z panelem fotowoltaicznym. Toyota szacuje, że panel jest w stanie zgromadzić w ciągu roku energię pozwalającą przejechać dodatkowe 1800 km.